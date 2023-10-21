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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Керала Бластерс
1:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
0:1
12' Гол
Альбьяк Нестор
21' Желтая карточка
Asheer Akhtar
42' Желтая карточка
Хамед Яссер
1:1
49' Гол
Danish Farooq Bhat
60' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
72' Желтая карточка
Parthib Gogoi
90' Желтая карточка
Rahul Kannoly Praveen
90'+7
31
Sachin
Suresh
3
Sandeep
Singh
4
Хормипам
Руива
20
Котал
Притам
50
Huidrom
Singh
21
Дайсуке
Сакай
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
9
Диамантакос
Димитрис
32
Mirshad
Michu
12
Asheer
Akhtar
97
Хамед
Яссер
4
Сабако
Мичел
2
Dinesh
Singh
3
Tondonba
Singh
18
Jithin
M.S
6
Бемаммер
Мохаммед
26
Konsam
Singh
11
Parthib
Gogoi
8
Альбьяк
Нестор
Керала Бластерс
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Керала Бластерс
Нортист Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
0:3
СИ
2:1
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:4
СИ
3:1
СИ
0:0
СИ
1:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.56

Среднее время на гол

115
162

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.78

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

85
115

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 2 0.5
Danish Farooq Bhat 2 0.5
Диамантакос Димитрис 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.75
Альбьяк Нестор 1 0.25
Asheer Akhtar 1 0.25
Konsam Singh 1 0.25
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 2 0
Сингх Джаксон 2 0
Дринчич Милош 0 1
Prabir Das 1 0
Rahul Kannoly Praveen 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 3 0
Хамед Яссер 2 0
Asheer Akhtar 2 0
Mirshad Michu 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Керала Бластерс
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Гоа
 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гоа
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2 (1)
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Хамед Яссер получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Asheer Akhtar получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Jithin M.S сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Альбьяк Нестор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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