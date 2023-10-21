Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолАльбьяк Нестор
21' Желтая карточкаAsheer Akhtar
42' Желтая карточкаХамед Яссер
1:1
49' ГолDanish Farooq Bhat
60' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
72' Желтая карточкаParthib Gogoi
90' Желтая карточкаRahul Kannoly Praveen
90'+7
Ход матча
12'
0:1
21'
42'
49'
72'
20
Котал
Притам
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
97
Хамед
Яссер
18
Jithin
M.S
26
Konsam
Singh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Dauwen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Gani Nigam
-
20 Hira Mondal
-
13 Gaurav Bora
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Керала Бластерс
Нортист Юнайтед
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.56
Среднее время на гол
115
162
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.78
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
85
115
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|2
|0.5
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.5
|Диамантакос Димитрис
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.75
|Альбьяк Нестор
|1
|0.25
|Asheer Akhtar
|1
|0.25
|Konsam Singh
|1
|0.25
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|2
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Дринчич Милош
|0
|1
|Prabir Das
|1
|0
|Rahul Kannoly Praveen
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Asheer Akhtar
|2
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0
Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Керала Бластерс
Нортист Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Мумбаи Сити
|Эль-Хайяти Абденассер
|2