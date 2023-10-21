  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Копенгаген
0:0
Второй тайм: 60'
Вайле
0'
56' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу

Ход матча

35'
Соренсен Кристиан
Мелинг Биргер
 
46'
Ачури Мохамед Элиас
Бардгджи Руни
 
56'
Гонсалвеш Диогу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 358 Количество передач 160
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Вайле
5.00
8.60
Реклама, betboom.ru
8.10
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
11
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
25
Леуритсен
Тобиас
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
Копенгаген
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Вайле

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СД
2:3
К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

3.13
2.29

Среднее время на гол

28
39

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.25

Среднее время на гол

105
360

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.5
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.42
Эльюнусси Мохамед 2 0.17
Оскарссон Орри 2 0.17
Ачури Мохамед Элиас 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Дикс Кевин 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Ларссон Джордан 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 4 0.33
Барри Хамза 1 0.08
Kristian Kirkegaard 1 0.08
Альбентоса Рауль 1 0.08
Нгбакото Йени 1 0.08
Эззатоллахи Саид 1 0.08
Леуритсен Тобиас 1 0.08
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.08
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Фальк Расмус 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Jacob Neestrup 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Колингер Денис 3 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Альборнос Миико 2 0
Велков Стефан 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вайле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

14
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вайле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
57%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

23
11
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
6
26%
2
18%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
7
54%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9
Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1

Результаты матчей

Копенгаген
Вайле

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
2.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
3.
Копенгаген
 0:0 12 7 3 2 22 - 14 24
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 0:0 12 2 3 7 12 - 16 9
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
3.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Копенгаген
 0:0 6 3 1 2 9 - 6 10
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 0:0 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 0:0 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Вайле
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем
  • 58'
    Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 58'
    Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
  • 58'
    Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 57'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Вайле контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Вайле
    5.00
    8.60
    Реклама, betboom.ru
    8.10
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Вайле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Копенгаген
    Вайле
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     