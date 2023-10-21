Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Копенгаген имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

49' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Онугха Герман нанес удар в каркас ворот!

42' Нгбакото Йени создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Вайле

40' Классон Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

40' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Вайле

39' Гонсалвеш Диогу не смог попасть в створ ударом издали

39' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Идет дождь, трудные условия для игроков.

36' Удар от ворот произведет Вайле

35' Удар от ворот произведет Вайле

35' Оооо... вот это был удар! Фальк Расмус должен был забить с этой позиции.

35' Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали

34' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вавро Денис из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

25' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Вайле

18' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Ювара Муса получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ювара Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Вайле

7' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Гонсалвеш Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля