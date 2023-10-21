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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 25288 Главный судья: Jacob Karlsen
Копенгаген
2:1
Конец матча
Вайле
0'
56' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу
0:1
65' Гол
Онугха Герман
67' Желтая карточка
Онугха Герман
1:1
70' Гол
Ачури Мохамед Элиас
2:1
82' Гол
Эльюнусси Мохамед
84' Желтая карточка
Альборнос Миико
90' Желтая карточка
Jacob Neestrup
90'+8

Ход матча

35'
Соренсен Кристиан
Мелинг Биргер
 
46'
Ачури Мохамед Элиас
Бардгджи Руни
 
56'
Гонсалвеш Диогу
 
60'
Корнелиус Андреас
Ларссон Джордан
 
60'
Лерагер Лукас
Классон Виктор
 
64'
 
Kristian Kirkegaard
Ювара Муса
64'
 
Эззатоллахи Саид
Леуритсен Тобиас
65'
0:1
Онугха Герман
(Эззатоллахи Саид)
67'
 
Онугха Герман
70'
Ачури Мохамед Элиас
(Корнелиус Андреас)
1:1
76'
Анкерсен Петер
Йелерт Элиас
 
76'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Нгбакото Йени
82'
Эльюнусси Мохамед
(Соренсен Кристиан I)
2:1
84'
 
Альборнос Миико
87'
 
Christian Groendal
Онугха Герман
87'
 
Бусуладжич Азер
Барри Хамза
90'
Jacob Neestrup
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 656 Количество передач 343
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
11
Ларссон
Джордан
10
Эльюнусси
Мохамед
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
25
Леуритсен
Тобиас
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
Копенгаген
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Вайле

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СД
2:3
К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

3.13
2.29

Среднее время на гол

28
39

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.86
0.25

Среднее время на гол

105
360

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 6 0.5
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.42
Эльюнусси Мохамед 3 0.25
Ачури Мохамед Элиас 2 0.17
Оскарссон Орри 2 0.17
Фальк Расмус 1 0.08
Дикс Кевин 1 0.08
Лерагер Лукас 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Ларссон Джордан 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 5 0.42
Барри Хамза 1 0.08
Kristian Kirkegaard 1 0.08
Эззатоллахи Саид 1 0.08
Альбентоса Рауль 1 0.08
Нгбакото Йени 1 0.08
Леуритсен Тобиас 1 0.08
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.08
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Гонсалвеш Диогу 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Альборнос Миико 3 0
Колингер Денис 3 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Велков Стефан 2 0
Онугха Герман 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

14
3
Копенгаген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
4
57%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
57%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

25
12
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
3
12%
4
33%
61-75
7
28%
2
17%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
8
57%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9
Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1

Результаты матчей

Копенгаген
Вайле

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 11 8 0 3 21 - 10 24
4.
Норшелланн
 11 5 4 2 21 - 9 19
5.
Мидтьюлланн
 11 5 3 3 15 - 15 18
6.
Люнгбю
 11 4 3 4 13 - 17 15
7.
АГФ Орхус
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Раннерс
 11 3 4 4 12 - 21 13
9.
Виборг
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Оденсе
 11 3 2 6 16 - 18 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Мидтьюлланн
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 5 2 3 0 8 - 6 9
7.
Люнгбю
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Раннерс
 5 2 2 1 5 - 8 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 6 0 2 4 6 - 12 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 6 5 0 1 11 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 2 1 9 - 4 8
6.
Мидтьюлланн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Люнгбю
 6 2 1 3 5 - 12 7
8.
АГФ Орхус
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 5 (2)
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