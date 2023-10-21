Тур: 12. Стадион: Паркен. Зрители: 25288 Главный судья: Jacob Karlsen
2:1
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
0:1
65' ГолОнугха Герман
67' Желтая карточкаОнугха Герман
1:1
70' ГолАчури Мохамед Элиас
2:1
82' ГолЭльюнусси Мохамед
84' Желтая карточкаАльборнос Миико
90' Желтая карточкаJacob Neestrup
90'+8
Ход матча
56'
65'
67'
70'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
656 Количество передач 343
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
Копенгаген
Вайле
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
3.13
2.29
Среднее время на гол
28
39
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.86
0.25
Среднее время на гол
105
360
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|6
|0.5
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.42
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.17
|Оскарссон Орри
|2
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Дикс Кевин
|1
|0.08
|Лерагер Лукас
|1
|0.08
|Вавро Денис
|1
|0.08
|Ларссон Джордан
|1
|0.08
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.08
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|5
|0.42
|Барри Хамза
|1
|0.08
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.08
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.08
|Альбентоса Рауль
|1
|0.08
|Нгбакото Йени
|1
|0.08
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.08
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.08
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|6
|0
|Альборнос Миико
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Эззатоллахи Саид
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Велков Стефан
|2
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
14
3
Копенгаген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
4
57%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
4
57%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
25
12
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
3
12%
4
33%
61-75
7
28%
2
17%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
8
57%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9
Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Вайле
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1
Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1
Результаты матчей
Копенгаген
Вайле
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
39
39
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4