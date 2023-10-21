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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: .
Бранн
0:1
Первый тайм: 23'
Молде
0'
0:1
5' Гол
Гульбрандсен Фредрик
0:1
14' Не забитый пенальти
Нильсен Сиверт
15' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
22' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик

Ход матча

5'
0:1
Гульбрандсен Фредрик
(Эйкрем Магнус)
14'
Нильсен Сиверт
0:1
15'
 
Гульбрандсен Фредрик
22'
Картум Сандер Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Молде
4.90
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4.20
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3.45
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
14
Матисен
Ульрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Бёстринг
Фредерик
12
Петерсен
Оливер
3
Эйванн
Каспер
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Бранн
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Молде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

110%
50%
11 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
4:0
ТМК
2:1
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:0
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМС
2:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
5:2
Э
2:0
Э
3:2
КН
8:0
ТМС
1:4
Э
3:4

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

51
21

Голов в среднем за матч

2.83
1.5

Среднее время на гол

31
60

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

2.25
1.34

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

40
66

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.56
Нильсен Сиверт 8 (6) 0.32
Бёстринг Фредерик 4 0.16
Кастро Никлас 4 0.16
Хорн Майер 2 0.08
Матисен Ульрик 2 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.08
Картум Сандер Эрик 1 0.04
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.28
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.24
Эйкрем Магнус 6 0.24
Грёдем Магнус 6 0.24
Линнес Мартин 5 0.2
Эриксен Кристиан I 4 0.16
Китолано Эрик 4 0.16
Бериша Ветон 3 (1) 0.12
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 4 0
Финне Бор 2 1
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Китолано Эрик 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Бранн
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Молде
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
7
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Молде
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

14
29
Бранн
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Молде
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

16
36

Голы по времени матча

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
11%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
7
26%
5
24%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
24%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Забито

16
34
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
3
19%
5
15%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
25%
6
18%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Забито

43
55
23 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
5
12%
7
13%
1-15
7
16%
9
16%
16-30
11
26%
11
20%
31-45
8
19%
9
16%
46-60
3
7%
9
16%
61-75
9
21%
10
18%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
19%
5
20%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
6
23%
2
8%
61-75
7
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1

Результаты матчей

Бранн
Молде

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

3:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бранн
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
8
4
5
7
2.5
6
6
2
10
3.5
4
8
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
3
14
10
1.5
14
10
6
18
2.5
9
15
2
22
3.5
7
17
1
23
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
4.
Бранн
 0:1 25 15 3 7 43 - 27 48
5.
Молде
 1:0 25 14 5 6 54 - 27 47
6.
Сарпсборг-08
 24 11 4 9 46 - 38 37
7.
Лиллестрём
 24 11 3 10 41 - 37 36
8.
Одд
 24 8 7 9 29 - 32 31
9.
Русенборг
 24 8 5 11 31 - 40 29
10.
Стрёмсгодсет
 24 8 3 13 26 - 32 27
11.
Хам-Кам
 24 8 3 13 34 - 51 27
12.
Волеренга
 24 6 6 12 33 - 41 24
13.
Хёугесунн
 24 6 6 12 21 - 34 24
14.
Стабек
 24 6 5 13 25 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 24 4 3 17 18 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
2.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
3.
Бранн
 0:1 13 9 2 2 26 - 11 29
4.
Молде
 1:0 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
7.
Лиллестрём
 12 7 0 5 27 - 19 21
8.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
9.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Хам-Кам
 12 5 3 4 18 - 17 18
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 11 5 1 5 15 - 13 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 12 3 3 6 10 - 18 12
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Молде
 1:0 13 6 3 4 23 - 16 21
5.
Бранн
 0:1 12 6 1 5 17 - 16 19
6.
Волеренга
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 17 - 21 15
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хёугесунн
 12 1 4 7 6 - 17 7
14.
Стабек
 11 1 2 8 10 - 26 5
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Картум Сандер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Гульбрандсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нильсен Сиверт пробил пенальти, но не смог забить!
  • 5'
    Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Гульбрандсен Фредрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Бранн
Ничья
Молде
4.90
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4.20
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3.45
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