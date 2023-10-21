Тур: 25. Стадион: Бранн.
0'
0:1
5' ГолГульбрандсен Фредрик
0:1
15' Не забитый пенальтиНильсен Сиверт
16' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
22' Желтая карточкаКартум Сандер Эрик
38' Желтая карточкаЭйванн Каспер
1:1
49' ГолКартум Сандер Эрик
71' Желтая карточкаПетерсен Оливер
2:1
71' ГолБёстринг Фредерик
3:1
78' ГолКартум Сандер Эрик
81' Желтая карточкаГрёдем Магнус
89' Желтая карточкаСеланн-Хеггебе Эуне
3:2
90' ГолЭллингсен Мартин
90'+6
Ход матча
5'
15'
0:1
38'
49'
71'
71'
2:1
78'
81'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хауган ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Молде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
110%
50%
11 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед
32 матча
21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
51
21
Голов в среднем за матч
2.83
1.5
Среднее время на гол
31
60
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
2.25
1.34
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
40
66
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.56
|Нильсен Сиверт
|8 (6)
|0.32
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.2
|Кастро Никлас
|4
|0.16
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Матисен Ульрик
|2
|0.08
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.08
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.08
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.28
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.24
|Эйкрем Магнус
|6
|0.24
|Грёдем Магнус
|6
|0.24
|Линнес Мартин
|5
|0.2
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.16
|Китолано Эрик
|4
|0.16
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.12
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.12
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Молде
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
9
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
14
29
Бранн
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Молде
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
16
38
Голы по времени матча
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
10%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
7
23%
5
22%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
6
20%
5
22%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
1
9%
6
30%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Забито
16
34
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
3
19%
5
15%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
25%
6
18%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Забито
46
57
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
5
11%
8
14%
1-15
7
15%
9
16%
16-30
11
24%
11
19%
31-45
9
20%
9
16%
46-60
4
9%
9
16%
61-75
10
22%
11
19%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
4
14%
4
14%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
5
18%
5
18%
31-45
2
7%
7
25%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
8
29%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1
Результаты матчей
Бранн
Молде
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
3:1
4 раза 16%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бранн
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
94
84
67
66
211
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
66
76
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
1510
1510
718
916
223
718
124
223
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6