С левого фланга из глубины поля последовала подача в центр штрафной площади гостей, но там Зоммер смело пошёл на выход и кулаками далеко выбил мяч.

Тюрам из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, но практически по центру получилось, так что Милинкович-Савич уверенно справился с данной угрозой.

Повреждение в одном из единоборств в середине поля получил Лазаро. Недоволен он тем, что арбитр не зафиксировал против него нарушение правил.

Тюрам с мячом сместился на левый фланг, затем выполнил жестковатый пас в центр на Мартинеса, который не сумел обработать игровой снаряд.

Туринцы изображают видимость высокого прессинга на чужой половине поля, но особой агрессии от них при этом не наблюдается.

Постепенно букмекеры понимают, что большого количества голов здесь не ожидается. Сейчас аналитики оценивают в 60% вероятность того, что в этой встрече будет забито 2 гола или больше.

Тамез руками задержал соперника в средней зоне. Арбитр на первый раз решил сделать ему устное замечание. В следующий раз это будет жёлтая карточка.

16' Де Врей подключился в атаку "Интера" на подачу стандартного положения из глубины поля, но в борьбе он пробил несильно и неточно, так что ничего интересного.

15' Отмечаем также, что идёт дождь в Турине, который создаёт футболистам дополнительные проблемы. Нельзя сказать, что состояние газона на Олимпийском стадионе в идеальном состоянии.

14' Милинкович-Савич решил выполнить длиннющий пас на левый фланг атаки своей команды из своей штрафной площадки, но получилось неудачно - мяч улетел в аут.

13' Симоне Индзаги пока что выглядит спокойным у кромки поля. По всему видно, что он и не требовал активности от подопечных на старте матча.

12' Перешли "быки" в позиционную атаку, но пока что просто пасуются поперёк поля. "Интер" всем составом расположился на своей трети поля.

11' Попытались с левого края сместиться в чужую штрафную площадку гости, но Влашич умело сработал на оборону, отобрав мяч для "Торино".

10' На трибунах хорошая атмосфера - тиффози активно поддерживают свои команды, но футболисты в атаку стремятся совсем неохотно.