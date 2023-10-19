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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Торино
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 58
Торино 5.2% (3)
X 6.9% (4)
Интер Милан 87.9% (51)
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Торино
Интер Милан

История личных встреч

Торино
Интер Милан

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
112.5%
3 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.46

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.27
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.38
Сапата Дуван 1 0.13
Шуурс Перр 1 0.13
Буонджорно Алессандро 1 0.13
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 10 (1) 1.25
Тюрам Маркус 2 0.25
Дюмфрис Дензел 2 0.25
Мхитарян Генрих 2 0.25
Чалханоглу Хакан 2 (2) 0.25
Димарко Федерико 1 0.13
Ачерби Франческо 1 0.13
Фраттези Давиде 1 0.13
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белланова Рауль 3 0
Тамез Адриен 2 0
Шуурс Перр 2 0
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Барелла Николо 1 0
Фраттези Давиде 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
13
Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
3
43%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
17%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
6
29%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1
Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0

Результаты матчей

Торино
Интер Милан

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Торино
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 8 4 2 2 17 - 9 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
10.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
11.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
12.
Сассуоло
 Заявка 8 3 1 4 12 - 14 10
13.
Лацио
 Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
14.
Торино
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
14.
Торино
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
15.
Верона
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
2.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Наполи
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
12.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 10 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Монца Кальдирола Лука 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.

    Главный судья: Маркетти Маттео

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    • Прогнозы 58
    Торино 5.2% (3)
    X 6.9% (4)
    Интер Милан 87.9% (51)
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    Прогнозы на матч Торино - Интер Милан

    Исход игры
    Торино
    5.2% (3)
    Ничья
    6.9% (4)
    Интер Милан
    87.9% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.45% (36)
    Нет
    34.55% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.3% (28)
    0:1 Интер Милан
    20.7% (12)
    0:2 Интер Милан
    8.6% (5)
    1:3 Интер Милан
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
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    Торино
    Интер Милан
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