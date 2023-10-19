Тур: 9. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Маркетти Маттео
Позже
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Интер Милан
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
112.5%
3 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.77
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.46
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.27
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.38
|Сапата Дуван
|1
|0.13
|Шуурс Перр
|1
|0.13
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.13
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|10 (1)
|1.25
|Тюрам Маркус
|2
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.25
|Мхитарян Генрих
|2
|0.25
|Чалханоглу Хакан
|2 (2)
|0.25
|Димарко Федерико
|1
|0.13
|Ачерби Франческо
|1
|0.13
|Фраттези Давиде
|1
|0.13
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белланова Рауль
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
Результаты матчей
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Торино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Интер Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
13
Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Милан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
3
43%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
17%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
6
29%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1
Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0
Результаты матчей
Торино
Интер Милан
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Торино
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
62
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 12
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|10 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|4
|Рома
|Паредес Леандро
|4
|Эмполи
|Мале Юссеф
|4
|Монца
|Кальдирола Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Интер Милан
Исход игры
Торино
5.2% (3)
Ничья
6.9% (4)
Интер Милан
87.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (34)
Меньше
38.18% (21)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48.3% (28)
0:1 Интер Милан
20.7% (12)
0:2 Интер Милан
8.6% (5)
1:3 Интер Милан
6.9% (4)
1:1 Ничья
5.2% (3)
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