Тур: 9. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
0:0
Первый тайм: 22'
0'
17' Желтая карточкаАмарти Даниэль
17' Желтая карточкаСанчес Давинсон
18' Желтая карточкаБингол Тайфур
Ход матча
17'
17'
18'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
20
Тете
14
Заха
Уилфрид
34
Гюнок
Мерт
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
53 Йылмаз БарышНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Бешикташ
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
55.9%
8.8%
12 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
1.62
0.94
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
95
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|8 (2)
|0.89
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.33
|Зиеш Хаким
|1
|0.11
|Заха Уилфрид
|1
|0.11
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.11
|Санчес Давинсон
|1
|0.11
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.44
|Колли Омар
|2
|0.22
|Рашица Милот
|2
|0.22
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.11
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.11
|Учан Салих
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Тосун Дженк
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Галатасарай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3
Результаты матчей
Галатасарай
Бешикташ
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
53
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|8 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Бешикташ
Исход игры
Галатасарай
85.7% (108)
Ничья
10.3% (13)
Бешикташ
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
79.82% (91)
Меньше
20.18% (23)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
57.9% (73)
1:0 Галатасарай
9.5% (12)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Галатасарай
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
2:0 Галатасарай
3.2% (4)
3:2 Галатасарай
2.4% (3)
1:2 Бешикташ
2.4% (3)
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