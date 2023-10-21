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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Галатасарай
0:0
Первый тайм: 22'
Бешикташ
0'
17' Желтая карточка
Амарти Даниэль
17' Желтая карточка
Санчес Давинсон
18' Желтая карточка
Бингол Тайфур

Ход матча

17'
 
Амарти Даниэль
17'
Санчес Давинсон
 
18'
 
Бингол Тайфур

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 123
Галатасарай 85.4% (105)
X 10.6% (13)
Бешикташ 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Бешикташ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
23
Айхан
Кан
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
22
Зайнутдинов
Бактиёр
75
Бингол
Тайфур
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
10
Абубакар
Венсан
11
Рашица
Милот
Галатасарай
4-2-3-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Галатасарай
Бешикташ

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.3%
55.9%
8.8%
12 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
3:3
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
4:2
С
1:0

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.62
0.94

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 8 (2) 0.89
Актюркоглу Мухаммед 3 0.33
Зиеш Хаким 1 0.11
Заха Уилфрид 1 0.11
Бардакчи Абдулкерим 1 0.11
Санчес Давинсон 1 0.11
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.44
Колли Омар 2 0.22
Рашица Милот 2 0.22
Геззаль Рашид 1 (1) 0.11
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.11
Фернандеш Жедсон 1 0.11
Учан Салих 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Тосун Дженк 0 0
Булут Онур 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Масуаку Артур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Галатасарай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3

Результаты матчей

Галатасарай
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 9 7 2 0 16 - 4 23
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 9 17
5.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
9.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Галатасарай
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    21'
    Актюркоглу у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с линии пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    20'
    Бингол в центральном круге сбил Торрейру и получил жёлтую карточку.
  • Штанга
    19'
    Рашица со штрафного навесил к дальней штанги. До мяча никто не дотянулся, а сфера угодила в стойку ворот.
  • Желтая карточка
    18'
    Потолкались игроки в штрафной площади хозяев. Амарти и Санчес получили за неспортивное поведение.
  • Фол, нарушение
    17'
    Анхелиньо на фланге сбил Рашицу.
  • Угловой
    16'
    Со штрафного навес последовал на Айхана, который головой с семи метров пробил по воротам. Гюнок сумел поймать мяч.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бингол у центрального круга шипами заехал по ноге Торрейре.
  • 14'
    Икарди слева отправил вперёд Заха, который ворвался в штрафную площадь, но немного отпустил от себя мяч. Гюнок вовремя бросился в ноги Уилфриду и забрал мяч руками.
  • Фол, нарушение
    13'
    Хаджиахметович в центре поля сбил Торрейру.
  • Фол, нарушение
    12'
    Рашице мяч попал в руку у чужой штрафной площади.
  • Угловой
    11'
    Зайнутдинов заработал первый угловой удар. Хаджиахметович навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    10'
    Икарди у центрального круга подсел под Хаджиахметовича.
  • Травма, повреждение
    9'
    У Колли проблемы с плечом. С медиками отправился он за пределы поля.
  • Опасный момент
    8'
    Анхелиньо здорово прошёл слева вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом сильно пробил в дальний угол ворот. От ноги Гюнок мяч по высокой траектории полетел под перекладину, но гостей спас Колли, выбивший сферу головой.
  • Фол, нарушение
    7'
    Бингол на чужой половине поля сбил Актюркоглу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      6'
      Тете у чужой штрафной площади наступил на ногу Фернандешу.
    • 5'
      Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом "Бешикташа". При этом до ударов по воротам атаки доводить никому не удаётся.
    • Офсайд
      4'
      Геззаль справа оказался в офсайде.
    • 3'
      Розье у центрального круга сыграл на перехвате, справа прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади. Муслера выдвинулся вперёд и забрал мяч руками.
    • 2'
      "Галатасарай" играет в полосатых жёлто-красных футболках и белых трусах, "Бешикташ" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рэмс Глобал Стадионе"!
    • Первый тайм
    • 18'
      Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Санчес Давинсон получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Амарти Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 57.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Бешикташ

    Исход игры
    Галатасарай
    85.7% (108)
    Ничья
    10.3% (13)
    Бешикташ
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (91)
    Меньше
    20.18% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    57.9% (73)
    1:0 Галатасарай
    9.5% (12)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Галатасарай
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:0 Галатасарай
    3.2% (4)
    3:2 Галатасарай
    2.4% (3)
    1:2 Бешикташ
    2.4% (3)
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