  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Бешикташ
Прогнозы 59
Галатасарай 84.7% (50)
X 8.5% (5)
Бешикташ 6.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Бешикташ
1.67
Реклама, pari.ru
5.20
Реклама, betboom.ru
5.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Галатасарай
Бешикташ

История личных встреч

Галатасарай
Бешикташ

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
0 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.3%
55.9%
8.8%
12 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
3:3
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
4:2
С
1:0

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.62
0.94

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 8 (2) 1
Актюркоглу Мухаммед 3 0.38
Зиеш Хаким 1 0.13
Заха Уилфрид 1 0.13
Бардакчи Абдулкерим 1 0.13
Санчес Давинсон 1 0.13
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.5
Колли Омар 2 0.25
Рашица Милот 2 0.25
Геззаль Рашид 1 (1) 0.13
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.13
Фернандеш Жедсон 1 0.13
Учан Салих 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Тосун Дженк 0 0
Булут Онур 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Масуаку Артур 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Галатасарай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4
Бешикташ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3

Результаты матчей

Галатасарай
Бешикташ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
2.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 9 16
5.
Ризеспор
 Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
8.
Касымпаша
 Заявка 8 3 3 2 13 - 16 12
9.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
14.
Коньяспор
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
7.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Бешикташ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 43 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Галатасарай 84.7% (50)
    X 8.5% (5)
    Бешикташ 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Бешикташ
    1.67
    Реклама, pari.ru
    5.20
    Реклама, betboom.ru
    5.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Галатасарай - Бешикташ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Галатасарай - Бешикташ

    Исход игры
    Галатасарай
    84.7% (50)
    Ничья
    8.5% (5)
    Бешикташ
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (43)
    Меньше
    23.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    59.3% (35)
    1:0 Галатасарай
    11.9% (7)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    1:2 Бешикташ
    5.1% (3)
    3:2 Галатасарай
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Галатасарай
    Бешикташ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     