  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Сассуоло
0:2
Первый тайм: 45'
Лацио
0'
0:1
28' Гол
Андерсон Фелипе
31' Желтая карточка
Педерсен Маркус II
32' Желтая карточка
Ровелла Николо
0:2
35' Гол
Альберто Луис
44' Желтая карточка
Педро Родригес

Ход матча

28'
0:1
Андерсон Фелипе
(Кастельянос Валентин)
31'
Педерсен Маркус II
 
32'
 
Ровелла Николо
35'
0:2
Альберто Луис
44'
 
Педро Родригес

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 113
Сассуоло 12.4% (14)
X 32.7% (37)
Лацио 54.9% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лацио
8.20
Реклама, betcity.ru
4.60
Реклама, fon.bet
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
3
Педерсен
Маркус
II
24
Болока
Даниэль
6
Рачич
Урош
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
9
Педро
Родригес
Сассуоло
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.36

Среднее время на гол

81
66

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.7

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.52

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
59

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.56
Пинамонти Андреа 4 0.44
Лорьенте Арман 1 0.11
Байрами Недим 1 0.11
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 2 0.22
Весино Матиас 2 0.22
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.22
Камада Даити 1 0.11
Кастельянос Валентин 1 0.11
Дзакканьи Маттиа 1 0.11
Андерсон Фелипе 0 0
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 3 0
Маурицио Сарри 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Альберто Луис 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Весино Матиас 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Катальди Данило 1 0
Марушич Адам 1 0
Исаксен Густав 1 0
Ровелла Николо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5
Сассуоло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
4
67%
3
38%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
25%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0
Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Лацио

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Лацио
 2:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
12.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Сассуоло
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Лацио
 2:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 0:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 2:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Сассуоло
 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Верона Маньяни Джанджакомо 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Педро Родригес получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Безумный фол. Педро Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Берарди Доменико
  • 43'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Альберто Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 42'
    Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Сассуоло 12.4% (14)
    X 32.7% (37)
    Лацио 54.9% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Лацио
    8.20
    Реклама, betcity.ru
    4.60
    Реклама, fon.bet
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло 0:2 Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Лацио

    Исход игры
    Сассуоло
    12.3% (14)
    Ничья
    32.5% (37)
    Лацио
    55.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.7% (43)
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    0:1 Лацио
    9.6% (11)
    2:1 Сассуоло
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:2 Лацио
    3.5% (4)
    1:0 Сассуоло
    2.6% (3)
    2:3 Лацио
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сассуоло
    Лацио
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     