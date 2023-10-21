Тур: 9. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Ди Бельо Марко
0'
0:1
28' ГолАндерсон Фелипе
31' Желтая карточкаПедерсен Маркус II
32' Желтая карточкаРовелла Николо
0:2
35' ГолАльберто Луис
44' Желтая карточкаПедро Родригес
62' Undefined phrase: football_event_Проведель Иван
63' Желтая карточкаИммобиле Чиро
75' Желтая карточкаАльберто Луис
77' Желтая карточкаКатальди Данило
90'+6
Ход матча
28'
32'
35'
0:2
44'
62'
63'
75'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
433 Количество передач 419
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Сассуоло
Лацио
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.36
Среднее время на гол
81
66
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.7
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.52
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
59
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.56
|Пинамонти Андреа
|4
|0.44
|Лорьенте Арман
|1
|0.11
|Байрами Недим
|1
|0.11
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|3
|0.33
|Весино Матиас
|2
|0.22
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.22
|Андерсон Фелипе
|1
|0.11
|Кастельянос Валентин
|1
|0.11
|Камада Даити
|1
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.11
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|3
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Маурицио Сарри
|1
|1
|Катальди Данило
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
5
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Лацио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
2
18%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0
Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0
Результаты матчей
Сассуоло
Лацио
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
4:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|19 - 12
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|1 - 16
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Лацио
Исход игры
Сассуоло
12.3% (14)
Ничья
32.5% (37)
Лацио
55.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:2 Лацио
37.7% (43)
1:1 Ничья
28.1% (32)
0:1 Лацио
9.6% (11)
2:1 Сассуоло
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:2 Лацио
3.5% (4)
1:0 Сассуоло
2.6% (3)
2:3 Лацио
1.8% (2)
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