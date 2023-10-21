Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Педро Родригес получил желтую карточку от судьи

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Альберто Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Кастильехо Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

39' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Отличный командный гол!

36' Болока Даниэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Г О О О О Л - Альберто Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

34' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

30' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Андерсон Фелипе забивает с левой ноги!

28' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Педерсен Маркус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Романьоли Алессио нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

18' Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Лацио

14' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Сассуоло

12' Марушич Адам из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Гендузи Маттео из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Альберто Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кастельянос Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

6' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сассуоло

5' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

4' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Гендузи Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля