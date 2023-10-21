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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Сассуоло
0:2
Конец матча
Лацио
0'
0:1
28' Гол
Андерсон Фелипе
31' Желтая карточка
Педерсен Маркус II
32' Желтая карточка
Ровелла Николо
0:2
35' Гол
Альберто Луис
44' Желтая карточка
Педро Родригес
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Проведель Иван
63' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
75' Желтая карточка
Альберто Луис
77' Желтая карточка
Катальди Данило
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Андерсон Фелипе
(Кастельянос Валентин)
31'
Педерсен Маркус II
 
32'
 
Ровелла Николо
35'
0:2
Альберто Луис
44'
 
Педро Родригес
46'
Эрлич Мартин
Нето Руан
 
46'
Винья Матиас
Педерсен Маркус II
 
46'
Торстведт Кристиан
Рачич Урош
 
53'
 
Катальди Данило
Ровелла Николо
53'
 
Дзакканьи Маттиа
Педро Родригес
61'
Дефрель Грегоре
Кастильехо Самуэль
 
62'
 
Проведель Иван
63'
 
Иммобиле Чиро
67'
 
Весино Матиас
Гендузи Маттео
75'
 
Альберто Луис
77'
 
Катальди Данило
79'
 
Камада Даити
Альберто Луис
80'
 
Иммобиле Чиро
Кастельянос Валентин
88'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 433 Количество передач 419
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 114
Сассуоло 12.3% (14)
X 32.5% (37)
Лацио 55.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
3
Педерсен
Маркус
II
24
Болока
Даниэль
6
Рачич
Урош
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
9
Педро
Родригес
Сассуоло
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.36

Среднее время на гол

81
66

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.7

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.52

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
59

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.56
Пинамонти Андреа 4 0.44
Лорьенте Арман 1 0.11
Байрами Недим 1 0.11
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.33
Весино Матиас 2 0.22
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.22
Андерсон Фелипе 1 0.11
Кастельянос Валентин 1 0.11
Камада Даити 1 0.11
Дзакканьи Маттиа 1 0.11
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Маурицио Сарри 1 1
Катальди Данило 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Ровелла Николо 2 0
Педро Родригес 1 0
Весино Матиас 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Исаксен Густав 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Лацио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
2
18%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2
Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Лацио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0
Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Лацио

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

4:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 16 - 8 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
Фиорентина
 Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
5.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
6.
Аталанта
 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Монца
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Фрозиноне
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
10.
Лечче
 Заявка 8 3 3 2 9 - 10 12
11.
Рома
 Заявка 8 3 2 3 19 - 12 11
12.
Болонья
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
14.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
15.
Дженоа
 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Удинезе
 Заявка 8 0 5 3 4 - 12 5
18.
Эмполи
 Заявка 8 1 1 6 1 - 16 4
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 3 5 4 - 17 3
20.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
3.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Фиорентина
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Рома
 Заявка 4 2 1 1 12 - 4 7
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Болонья
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
13.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
14.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
15.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Ювентус
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
16.
Лечче
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фрозиноне
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Салернитана
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 5
Ювентус Рабио Адриен 4
Рома Паредес Леандро 4
Эмполи Мале Юссеф 4
Верона Маньяни Джанджакомо 4
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Сассуоло 12.3% (14)
    X 32.5% (37)
    Лацио 55.3% (63)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Лацио

    Исход игры
    Сассуоло
    12.3% (14)
    Ничья
    32.5% (37)
    Лацио
    55.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.7% (43)
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    0:1 Лацио
    9.6% (11)
    2:1 Сассуоло
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:2 Лацио
    3.5% (4)
    1:0 Сассуоло
    2.6% (3)
    2:3 Лацио
    1.8% (2)
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