  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Байя
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
16' Желтая карточка
Кандидо Камило
1:0
22' Гол
Кану Рубенилсон
35' Желтая карточка
Рауль Гонсалес
44' Желтая карточка
Emanuel Britez
45' Желтая карточка
Yago I
45' Желтая карточка
Саша
59' Желтая карточка
Соуза Коули
64' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
90' Желтая карточка
Тити
90' Желтая карточка
Danilo XVI
90' Желтая карточка
Juan Pablo Vojvoda
2:0
90' Гол
Ратао Рафаэл
90'+9
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
34
Рауль
Гонсалес
38
Кандидо
Камило
26
Асеведо
Николас
20
Yago
I
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
10
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
19
Emanuel
Britez
3
Фигейреду
Тобиаш
6
Bruno
Pacheco
III
21
Аугусто
Педро
88
Саша
Лукас
10
Lucas
Crispim
12
Мариньо
91
Тьяго
Гальярдо
29
Guilherme
dos
Santos
IX
Байя
4-5-1
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Байя
Форталеза Сеара

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
КН
0:3
КН
3:1
СA
2:1
СA
4:2
КН
0:0
КН
2:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
КН
2:2
КН
2:0
КН
0:0
КН
1:1
КН
1:2
СB
2:2
СB
3:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.38

Среднее время на гол

66
65

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 0.21
Gabriel Teixeira 5 0.18
Ратао Рафаэл 4 0.14
Thaciano 3 0.11
Ademir Santos 3 0.11
Соуза Коули 2 0.07
Да Силва Кайки 2 0.07
Alessandro Vinicius2 2 0.07
Жилберто Жуниор 1 0.04
Rezende2 1 0.04
Кандидо Камило 1 0.04
Кану Рубенилсон 1 0.04
Уго Витор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Vitor Jacare 1 0.04
Arthur Sales 1 0.04
Ryan Santos 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 7 (3) 0.25
Тьяго Гальярдо 4 (2) 0.14
Picachu 4 0.14
Moises Vieira 3 0.11
Bruno Pacheco III 2 0.07
Почеттино Томас 2 0.07
Ромеро Сильвио 2 0.07
Imanol Machuca 2 0.07
Jose Welison 1 0.04
Александр Кайо 1 0.04
Мариньо 1 0.04
Эркулес 1 0.04
Tinga I 1 0.04
Alexandre Caio 1 0.04
Guilherme dos Santos IX 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rezende2 7 1
Кану Рубенилсон 5 2
Yago I 5 0
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Ryan Santos 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Gabriel Teixeira 4 0
Уго Витор 3 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Danilo XVI 2 0
Соуза Коули 2 0
Alessandro Vinicius2 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Мугни Лукас 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Кандидо Камило 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 10 1
Тити 9 0
Jose Welison 6 0
Тьяго Гальярдо 5 0
Мариньо 4 0
Саша Лукас 3 0
Picachu 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Эскобар Гонсало 3 0
Marcelo Conceicao 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Guilherme dos Santos IX 3 0
Ромеро Сильвио 2 0
Juan Pablo Vojvoda 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Imanol Machuca 2 0
Александр Кайо 2 0
Alexandre Caio 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Почеттино Томас 1 0
Аугусто Педро 1 0
Vinicius3 1 0
Dudu V1 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Байя
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Форталеза Сеара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
4
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

11
22
Байя
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Форталеза Сеара
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
6
40%
76-90

Забито

13
22
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
5
23%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
7
32%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
10
42%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Забито

35
33
20 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
3
9%
1
3%
1-15
7
20%
4
12%
16-30
10
29%
6
18%
31-45
6
17%
9
27%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
4
11%
11
33%
76-90

Пропущено

40
29
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
5
13%
2
7%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
6
15%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2
Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0

Результаты матчей

Байя
Форталеза Сеара

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Байя
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
17
11
8
20
1.5
9
19
5
23
2.5
5
23
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 28 18 5 5 44 - 17 59
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 28 12 9 7 40 - 31 45
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
17.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 11 2 1 28 - 6 35
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
12.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 4 4 6 15 - 16 16
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
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    • 16'
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