Тур: 28.
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКандидо Камило
1:0
22' ГолКану Рубенилсон
35' Желтая карточкаРауль Гонсалес
44' Желтая карточкаEmanuel Britez
45' Желтая карточкаYago I
45' Желтая карточкаСаша
59' Желтая карточкаСоуза Коули
64' Желтая карточкаBruno Pacheco III
90' Желтая карточкаТити
90' Желтая карточкаDanilo XVI
90' Желтая карточкаJuan Pablo Vojvoda
2:0
90' ГолРатао Рафаэл
90'+9
Ход матча
16'
22'
35'
44'
45'
45'
59'
90'
90'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Yago
I
16
Thaciano
20
Dudu
V1
88
Саша
Лукас
12
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
11 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Vinicius3
-
27 Calebe
-
-
-
2 Tinga I
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Байя
Форталеза Сеара
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.38
Среднее время на гол
66
65
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6
|0.21
|Gabriel Teixeira
|5
|0.18
|Ратао Рафаэл
|4
|0.14
|Thaciano
|3
|0.11
|Ademir Santos
|3
|0.11
|Соуза Коули
|2
|0.07
|Да Силва Кайки
|2
|0.07
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.07
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|Rezende2
|1
|0.04
|Кандидо Камило
|1
|0.04
|Кану Рубенилсон
|1
|0.04
|Уго Витор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Vitor Jacare
|1
|0.04
|Arthur Sales
|1
|0.04
|Ryan Santos
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|7 (3)
|0.25
|Тьяго Гальярдо
|4 (2)
|0.14
|Picachu
|4
|0.14
|Moises Vieira
|3
|0.11
|Bruno Pacheco III
|2
|0.07
|Почеттино Томас
|2
|0.07
|Ромеро Сильвио
|2
|0.07
|Imanol Machuca
|2
|0.07
|Jose Welison
|1
|0.04
|Александр Кайо
|1
|0.04
|Мариньо
|1
|0.04
|Эркулес
|1
|0.04
|Tinga I
|1
|0.04
|Alexandre Caio
|1
|0.04
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Тити
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rezende2
|7
|1
|Кану Рубенилсон
|5
|2
|Yago I
|5
|0
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Gabriel Teixeira
|4
|0
|Уго Витор
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Danilo XVI
|2
|0
|Соуза Коули
|2
|0
|Alessandro Vinicius2
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Мугни Лукас
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Кандидо Камило
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|10
|1
|Тити
|9
|0
|Jose Welison
|6
|0
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Мариньо
|4
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Эскобар Гонсало
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Guilherme dos Santos IX
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Imanol Machuca
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Alexandre Caio
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Байя
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Форталеза Сеара
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
4
Байя
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
11
22
Байя
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Форталеза Сеара
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
4
18%
3
27%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
6
40%
76-90
Забито
13
22
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
5
23%
31-45
2
15%
6
27%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
1
8%
7
32%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
10
42%
1
7%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Забито
35
33
20 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
3
9%
1
3%
1-15
7
20%
4
12%
16-30
10
29%
6
18%
31-45
6
17%
9
27%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
4
11%
11
33%
76-90
Пропущено
40
29
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
5
13%
2
7%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
6
15%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гойяс - Байя 4:6 Фламенго - Байя 1:0 Байя - Сантос 1:2
Коритиба Парана - Байя 2:4 Байя - Васко да Гама 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Гремио 1:1
Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Форталеза Сеара - Либертад 1:1 Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Либертад - Форталеза Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Результаты матчей
Байя
Форталеза Сеара
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Байя
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
68
77
311
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
212
212
212
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1711
820
919
523
523
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|18
|5
|5
|44 - 17
|59
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|27
|13
|8
|6
|40 - 31
|47
|4.
|0:0
|28
|12
|9
|7
|40 - 31
|45
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|27
|12
|7
|8
|32 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|37 - 34
|42
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|13.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|14.
|27
|7
|11
|9
|33 - 35
|32
|15.
|27
|7
|10
|10
|24 - 24
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|17.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|18.
|27
|8
|6
|13
|30 - 45
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|2
|1
|28 - 6
|35
|2.
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|12.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|14.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8