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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
70' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
83' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
90' Желтая карточка
Барбарусес Костас
90'+10
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
33
Alex
Bonetig
6
Фильо
Марсело
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
26
Боррьелло
Брендон
40
Полсен
Алекс
4
Вуттон
Скотт
14
Руфер
Алекс
3
Сармэн
Финн
6
Пейн
Тим
13
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
18
Келли-Хилд
Лукас
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
10
Болл
Дэвид
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

32 матча

50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

4:0
1:1
1:2
1:0
0:2
1:2
4:3
2:2
1:0
2:0
2:1
3:1
2:3
0:3
4:1
4:0
1:1
КФ
1:0
3:1
1:3
2:2
КФ
2:3
0:2
2:5
2:1
2:0
1:3
0:0
1:1
2:1
0:2
1:0

Голы

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

2.19
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.44

Среднее время на гол

80
62

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.44

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 1 0

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 1
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 1
Брисбен Роар О'Ши Джеймс 1
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Аделаида Юнайтед Анселл Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Сидней Грант Райан 1
Сидней Брэттан Люк 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 1
Вестерн Сидней Уондерерс Бриллант Джошуа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Веллингтон Феникс онлайн

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