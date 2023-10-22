Тур: 1. Стадион: CommBank Stadium.
0:0
Конец матча
0'
70' Желтая карточкаБриллант Джошуа
83' Желтая карточкаNicolas Milanovic
90' Желтая карточкаБарбарусес Костас
90'+10
Ход матча
13
Расселл
Тэйт
33
Alex
Bonetig
19
Клисби
Джек
40
Полсен
Алекс
14
Руфер
Алекс
6
Пейн
Тим
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
33 Alex BonetigЗащитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
-
-
-
-
40 Jack Gibson
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
-
25 Данкан ДжекВратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Веллингтон Феникс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
32 матча
50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
2.19
1.44
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.44
Среднее время на гол
80
62
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.44
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|1
|0
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|1
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|1
|Брисбен Роар
|О'Ши Джеймс
|1
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1
|Аделаида Юнайтед
|Анселл Николас
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Сидней
|Грант Райан
|1
|Сидней
|Брэттан Люк
|1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|1
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Бриллант Джошуа
|1