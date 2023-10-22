Тур: 1. Стадион: HBF Park.
1:1
Второй тайм: 57'
0'
1:0
2' ГолТаггарт Адам
1:1
14' ГолГрозос Костандинос
28' Желтая карточкаКарлуччо Джеррод
45' Желтая карточкаСтамателопулос Апостолос
Ход матча
2'
1:0
14'
28'
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
28 Остлер ТрентПолузащитник
-
-
13 Cameron Cook
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
14 Ингем ДэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Перт Глори
Ньюкасл Джетс
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
48 матчей
52.1%
27.1%
20.8%
25 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
33.3%
22.9%
21 победа 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.8%
33.3%
20.9%
22 победы 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
2.14
1.54
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.42
0.95
Среднее время на гол
63
94
Всего голов
84
61
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|1
|1
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозос Костандинос
|1
|1
|Бертомье Жезон
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|1
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|1
|Брисбен Роар
|О'Ши Джеймс
|1
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Сидней
|Грант Райан
|1
|Сидней
|Брэттан Люк
|1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|1
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Бриллант Джошуа
|1