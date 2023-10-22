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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Перт Глори
2:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
2' Гол
Таггарт Адам
1:1
14' Гол
Грозос Костандинос
28' Желтая карточка
Карлуччо Джеррод
45' Желтая карточка
Стамателопулос Апостолос
2:1
64' Гол
Цолаковски Стефан
75' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
2:2
90' Гол
Стамателопулос Апостолос
90'+5
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
17
Карлуччо
Джеррод
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
23
Daniel
Bennie
12
Иванович
Люк
22
Таггарт
Адам
1
Скотт
Райан
25
Дженкинсон
Карл
3
Хоффман
Джейсон
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
14
Ингем
Дэйн
17
Грозос
Костандинос
15
Бертомье
Жезон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Перт Глори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

48 матчей

52.1%
27.1%
20.8%
25 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
33.3%
22.9%
21 победа 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.8%
33.3%
20.9%
22 победы 16 ничьих 10 побед

История матчей

2:2
2:2
2:1
К
3:1
6:1
0:0
1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Голы

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

2.14
1.54

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.42
0.95

Среднее время на гол

63
94

Всего голов

84
61

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
27
Больше 56%
Меньше 44%
21
15
Больше 31%
Меньше 69%
33
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 1 1
Цолаковски Стефан 1 1
Giordano Colli 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозос Костандинос 1 1
Стамателопулос Апостолос 1 1
Бертомье Жезон 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Перт Глори
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1

Результаты матчей

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вестерн Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ньюкасл Джетс Грозос Костандинос 1 (1)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 1
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 1
Брисбен Роар О'Ши Джеймс 1
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Сидней Грант Райан 1
Сидней Брэттан Люк 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 1
Вестерн Сидней Уондерерс Бриллант Джошуа 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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