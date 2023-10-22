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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Радомяк Радом
1:1
Второй тайм: 72'
Корона Кельце
0'
9' Желтая карточка
Вольски Рафал
13' Желтая карточка
Гжесик Ян
1:0
63' Гол
Кастаньеда Франк

Ход матча

9'
Вольски Рафал
 
13'
Гжесик Ян
 
63'
Кастаньеда Франк
(Вольски Рафал)
1:0
70'
 
Квецень Бартош
Хофмейстер Йоав
70'
 
Дякону Роналдо
Чижички Матеуш
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Корона Кельце
3.50
4.50
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Все Коэффициенты
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
28
Годиньо
Маркус
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
Радомяк Радом
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Корона Кельце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 7 0.58
Вольски Рафал 1 0.08
Семеду Лисандру 1 0.08
Донис Христос 1 0.08
Цихоцки Матеуш 1 0.08
Роча Леонардо 1 0.08
Семеду Эди 1 0.08
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0
Кастаньеда Франк 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.27
Ноно Давид 2 (1) 0.18
Martin Remacle 2 0.18
Чижички Матеуш 1 0.09
Шикавка Евгений 1 0.09
Jakub Konstantyn 1 0.09
Затор Доминик 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Вольски Рафал 2 0
Машаду Луиш 2 0
Michal Kaput 2 0
Pedro Rodriguez2 2 0
Майк Сестор 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годиньо Маркус 3 0
Ноно Давид 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
5
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
23%
2
20%
1-15
4
31%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Корона Кельце

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
3.
Лех
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ракув
 10 7 1 2 22 - 12 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 1:0 12 5 2 5 15 - 15 17
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
14.
Корона Кельце
 0:1 11 2 4 5 10 - 13 10
15.
Гурник Забже
 11 2 4 5 7 - 15 10
16.
Пуща Неполомице
 12 2 4 6 13 - 23 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 12 2 1 9 7 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
9.
Радомяк Радом
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
10.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 0:1 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 4 2 0 2 9 - 10 6
7.
Радомяк Радом
 1:0 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
12.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
13.
Корона Кельце
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 5
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
Корона Кельце
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Где смотреть матч Радомяк Радом 1:1 Корона Кельце онлайн

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