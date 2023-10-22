Тур: 12. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 8558 Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВольски Рафал
13' Желтая карточкаГжесик Ян
1:0
63' ГолКастаньеда Франк
1:1
71' ГолДякону Роналдо
81' Желтая карточкаКвецень Бартош
90' Желтая карточкаЛеандро
90'+6
Ход матча
13'
63'
71'
1:1
75'
81'
90'
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
99
Семеду
Эди
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Радомяк Радом
Корона Кельце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|7
|0.58
|Вольски Рафал
|1
|0.08
|Семеду Лисандру
|1
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.08
|Кастаньеда Франк
|1
|0.08
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.08
|Роча Леонардо
|1
|0.08
|Семеду Эди
|1
|0.08
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.27
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.18
|Martin Remacle
|2
|0.18
|Чижички Матеуш
|1
|0.09
|Шикавка Евгений
|1
|0.09
|Дякону Роналдо
|1
|0.09
|Jakub Konstantyn
|1
|0.09
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Затор Доминик
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Michal Kaput
|2
|0
|Pedro Rodriguez2
|2
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
3
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
5
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
21%
2
18%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1
Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Корона Кельце
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
57
29
210
110
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (2)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 5
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4