Тур: 11. Стадион: Чегека Арена.
Ход матча
17'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
16
Схоофс
Роб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
16 Схоофс РобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Генк
Мехелен
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
13
Голов в среднем за матч
2.69
0.93
Среднее время на гол
33
96
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.77
Среднее время на гол
54
117
Всего голов
58
23
Голов в среднем за матч
2.15
0.85
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
41
105
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.18
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0.18
|Муньос Даниэль
|2
|0.18
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0.18
|Зекири Анди
|2
|0.18
|Кайембе Йорис
|1
|0.09
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.09
|Куэста Карлос
|1
|0.09
|Фадера Алию
|1
|0.09
|Галарса Матиас
|1
|0.09
|Баа Кристофер
|1
|0.09
|Грошовски Патрик
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.18
|Лаубербах Лион
|2
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.09
|Сторм Никола
|1
|0.09
|Флюке Патрик
|1
|0.09
|Мрабти Керим
|1
|0.09
|Rafik Belghali
|1
|0.09
|Бейтс Дэвид
|1
|0.09
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|2
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мехелен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Мехелен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
57%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
5
45%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1
Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3
Результаты матчей
Генк
Мехелен
Точный счет
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Генк
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|16 - 10
|20
|4.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|5.
|11
|4
|5
|2
|19 - 8
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 21
|13
|12.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|14 - 26
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|11.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
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