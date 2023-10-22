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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Генк
1:0
Первый тайм: 38'
Мехелен
0'
1:0
17' Гол
Баа Кристофер

Ход матча

17'
Баа Кристофер
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Генк
Ничья
Мехелен
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26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Зекири
Анди
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
34
Ngal
Ayel
Mukau
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
16
Схоофс
Роб
20
Лаубербах
Лион
Генк
4-2-3-1
Мехелен
4-4-2

История личных встреч

Генк
Мехелен

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.9%
25.9%
22.2%
14 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
0:0
ПОЗПВЛЕ
4:2
ПДА
4:1
ПДА
1:1
К
4:1
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
С
3:0
ПДА
3:2
К
1:1
ПДА
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ТМК
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:0
ТМК
2:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

35
13

Голов в среднем за матч

2.69
0.93

Среднее время на гол

33
96

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.77

Среднее время на гол

54
117

Всего голов

58
23

Голов в среднем за матч

2.15
0.85

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

41
105

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 2 0.18
Арокодаре Толуваласе 2 0.18
Муньос Даниэль 2 0.18
Эль-Ханнус Билаль 2 0.18
Зекири Анди 2 0.18
Кайембе Йорис 1 0.09
Хейнен Бриан 1 (1) 0.09
Куэста Карлос 1 0.09
Фадера Алию 1 0.09
Галарса Матиас 1 0.09
Баа Кристофер 1 0.09
Грошовски Патрик 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.18
Лаубербах Лион 2 0.18
Хайреманс Джеффри 1 0.09
Сторм Никола 1 0.09
Флюке Патрик 1 0.09
Мрабти Керим 1 0.09
Rafik Belghali 1 0.09
Бейтс Дэвид 1 0.09
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 2 2
Муньос Даниэль 4 0
Кайембе Йорис 2 0
Галарса Матиас 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Зекири Анди 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Фулон Дам 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Генк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мехелен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
Генк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Мехелен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
5
45%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1
Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0
Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3

Результаты матчей

Генк
Мехелен

Точный счет

3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Генк
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Генк
 1:0 11 4 6 1 17 - 10 18
5.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
6.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
7.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
11.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
12.
Мехелен
 0:1 11 3 2 6 11 - 13 11
13.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
4.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
5.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
6.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
10.
Мехелен
 0:1 5 2 1 2 6 - 3 7
11.
Генк
 1:0 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
13.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
14.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 1:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Баа Кристофер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Мехелен
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Генк
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