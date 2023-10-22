  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Альтах
0:0
Второй тайм: 82'
Вольфсбергер
0'
62' Желтая карточка
Jan Jurcec
74' Желтая карточка
Райтер Доминик
76' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро

Ход матча

62'
Jan Jurcec
 
63'
 
Балло Тьерно
Ридер Флориан
72'
Райтер Доминик
Jan Jurcec
 
72'
 
Забитцер Томас
Augustine Boakye
74'
Райтер Доминик
 
76'
 
Алтунашвили Сандро
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
4.10
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
26
Ибертсбергер
Лукас
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
20
Augustine
Boakye
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
Альтах
3-4-2-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.29

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.18
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.18
Gustavo VI 1 0.09
Гебауэр Кристиан 1 0.09
Нухиу Атдхи 1 0.09
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.09
Лукачевич Леонардо 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.45
Augustine Boakye 2 0.18
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.18
Балло Тьерно 2 0.18
Забитцер Томас 1 0.09
Ридер Флориан 1 0.09
Омич Эрвин 1 0.09
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 5 0
Нухиу Атдхи 3 1
Felix Strauss 3 1
Йегер Лукас 4 0
Гугганиг Лукас 2 0
Фадингер Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Jan Jurcec 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 4 0
Augustine Boakye 2 1
Манфред Шмид 1 1
Ляйтгеб Марио 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Mohamed Bamba 2 0
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
5
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2
Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2

Результаты матчей

Альтах
Вольфсбергер

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Альтах
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
3
1
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 6 1 15 - 11 15
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 0:0 11 3 5 3 15 - 17 14
8.
Альтах
 0:0 11 3 4 4 9 - 12 13
9.
Аустрия Вена
 1:0 11 3 3 5 11 - 13 12
10.
Блау-Вайсс Линц
 11 2 4 5 11 - 23 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 11 1 2 8 10 - 23 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Альтах
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Вольфсбергер
 0:0 6 2 1 3 7 - 10 7
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 0:1 5 0 1 4 6 - 12 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 0:0 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Аустрия Вена
 1:0 6 2 0 4 5 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Сваровски Тироль
 0:1 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Весь список
  • 50'
    Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
4.10
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:0 Вольфсбергер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Альтах
Вольфсбергер
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 