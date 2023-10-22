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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 5189
Альтах
0:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
62' Желтая карточка
Jan Jurcec
74' Желтая карточка
Райтер Доминик
76' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
90' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
90'+11
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
26
Ибертсбергер
Лукас
16
Ляйтгеб
Марио
19
Алтунашвили
Сандро
20
Augustine
Boakye
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
Альтах
3-4-2-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

28 матчей

39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.07
1.29

Среднее время на гол

84
70

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.18
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.18
Gustavo VI 1 0.09
Гебауэр Кристиан 1 0.09
Нухиу Атдхи 1 0.09
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.09
Лукачевич Леонардо 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.45
Augustine Boakye 2 0.18
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.18
Балло Тьерно 2 0.18
Забитцер Томас 1 0.09
Ридер Флориан 1 0.09
Омич Эрвин 1 0.09
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 5 0
Нухиу Атдхи 3 1
Felix Strauss 3 1
Йегер Лукас 4 0
Гугганиг Лукас 3 0
Фадингер Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Jan Jurcec 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 4 0
Augustine Boakye 2 1
Манфред Шмид 1 1
Ляйтгеб Марио 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Mohamed Bamba 2 0
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
5
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2
Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2

Результаты матчей

Альтах
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Альтах
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Рапид Вена
 1:0 11 4 5 2 21 - 9 17
5.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 11 3 6 2 15 - 12 15
7.
Вольфсбергер
 11 3 5 3 15 - 17 14
8.
Альтах
 11 3 4 4 9 - 12 13
9.
Аустрия Вена
 11 3 3 5 12 - 13 12
10.
Блау-Вайсс Линц
 11 2 4 5 11 - 23 10
11.
Сваровски Тироль
 11 1 2 8 10 - 24 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Рапид Вена
 1:0 6 2 3 1 10 - 6 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:1 6 2 3 1 8 - 4 9
4.
Рапид Вена
 1:0 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Аустрия Вена
 6 2 0 4 6 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
ЛАСК Хорват Саша 5
Весь список
  • 72'
    Jan Jurcec уходит с поля. Райтер Доминик выходит вместо него
  • 63'
    Ридер Флориан уходит с поля. Thierno Ballo выходит вместо него
  • 62'
    Jan Jurcec получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Jan Jurcec сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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