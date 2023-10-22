Тур: 11. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 5189
0:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаJan Jurcec
74' Желтая карточкаРайтер Доминик
76' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
90' Желтая карточкаГугганиг Лукас
90'+11
Ход матча
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Альтах
Вольфсбергер
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
28 матчей
39.3%
25%
35.7%
11 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.07
1.29
Среднее время на гол
84
70
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.18
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.18
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.18
|Gustavo VI
|1
|0.09
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.09
|Нухиу Атдхи
|1
|0.09
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.09
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.45
|Augustine Boakye
|2
|0.18
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.18
|Балло Тьерно
|2
|0.18
|Забитцер Томас
|1
|0.09
|Ридер Флориан
|1
|0.09
|Омич Эрвин
|1
|0.09
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Felix Strauss
|3
|1
|Йегер Лукас
|4
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Фадингер Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|4
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Манфред Шмид
|1
|1
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Mohamed Bamba
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
4
5
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
38%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2
Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2
Результаты матчей
Альтах
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Альтах
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
29
56
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|20 - 7
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|24 - 8
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 9
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|0:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 12
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 23
|10
|11.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|12.
|11
|0
|3
|8
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 2
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|5
|0
|4
|1
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5