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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:1
Второй тайм: 80'
Аустрия Вена
0'
10' Желтая карточка
Поцманн Марвин
18' Желтая карточка
Устюндаг Джем
0:1
33' Гол
Асллани Фисник
61' Желтая карточка
Диарра Мамаду
66' Желтая карточка
Мартинс Марвин
70' Красная карточка
Гугганиг Давид
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
7
Кронбергер
Лука
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
30
Тафернер
Маттойс
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
36
Фитц
Доминик
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.27
Кронбергер Лука 3 0.27
Диарра Мамаду 1 0.09
Шульц Кофи 1 0.09
Зульцбахер Лукас 1 0.09
Эртльталер Юлиус 1 0.09
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 7 0.64
Асллани Фисник 2 0.18
Гуэнуш Хаким 1 0.09
Хандль Йоханнес 1 0.09
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Джукич Александар 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 1
Эртльталер Юлиус 4 0
Тафернер Маттойс 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Устюндаг Джем 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 1
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фитц Доминик 3 0
Холланд Джеймс 1 1
Браунёдер Маттиас 1 1
Балтакса Матан 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Сваровски Тироль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

4
6
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Аустрия Вена
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
36%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

22
13
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
18%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
8
36%
4
31%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 6 1 15 - 11 15
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 0:0 11 3 5 3 15 - 17 14
8.
Альтах
 0:0 11 3 4 4 9 - 12 13
9.
Аустрия Вена
 1:0 11 3 3 5 11 - 13 12
10.
Блау-Вайсс Линц
 11 2 4 5 11 - 23 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 11 1 2 8 10 - 23 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Альтах
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Вольфсбергер
 0:0 6 2 1 3 7 - 10 7
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 1:0 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 0:1 5 0 1 4 6 - 12 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 0:0 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Аустрия Вена
 1:0 6 2 0 4 5 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Сваровски Тироль
 0:1 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Весь список
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