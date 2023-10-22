Тур: 11. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 2000
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаПоцманн Марвин
19' Желтая карточкаУстюндаг Джем
0:1
33' ГолАсллани Фисник
62' Желтая карточкаДиарра Мамаду
66' Желтая карточкаМартинс Марвин
69' Красная карточкаГугганиг Давид
71' Желтая карточкаКронбергер Лука
0:2
80' ГолВучич Ромео
87' Желтая карточкаХускович Муарем
90'+6
Ход матча
10'
19'
33'
62'
66'
69'
71'
80'
0:2
87'
44
Шульц
Кофи
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.27
|Кронбергер Лука
|3
|0.27
|Диарра Мамаду
|1
|0.09
|Шульц Кофи
|1
|0.09
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.09
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.09
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|7
|0.64
|Асллани Фисник
|2
|0.18
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.09
|Хандль Йоханнес
|1
|0.09
|Вучич Ромео
|1
|0.09
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Кронбергер Лука
|4
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Устюндаг Джем
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Холланд Джеймс
|1
|1
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Сваровски Тироль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
6
Сваровски Тироль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
31%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
5
45%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
24
13
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
17%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
8
33%
4
31%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
38
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|20 - 7
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|24 - 8
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 9
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|0:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 12
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 23
|10
|11.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|12.
|11
|0
|3
|8
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 2
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|5
|0
|4
|1
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5