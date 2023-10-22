Тур: 8. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
15' Желтая карточкаНуха Дико
33' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
36' Красная карточкаИпалибо Джек
45' Желтая карточкаВурос Праксителис
Ход матча
15'
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
42
Ипалибо
Джек
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
11
Нуха
Дико
55
Глазер
Дан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
11 Нуха ДикоЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Кифисия
ОФИ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|3
|0.33
|Ботия Альберто
|1
|0.11
|Агбеньену Лумор
|1
|0.11
|Масурас Яннис
|1
|0.11
|Antonis Papasavas
|1
|0.11
|Andrews Tetteh
|1
|0.11
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.11
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.38
|Феллипе Луис
|3
|0.38
|Абанда Леруа
|1
|0.13
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.13
|Нейра Хуан
|1
|0.13
|Luis Gallegos
|1
|0.13
|Бакич Марко
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Ботия Альберто
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
7
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3
ОФИ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Результаты матчей
Кифисия
ОФИ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
34
17
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|14.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1