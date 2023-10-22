Тур: 8. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
15' Желтая карточкаНуха Дико
33' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
36' Красная карточкаИпалибо Джек
45' Желтая карточкаВурос Праксителис
46' Желтая карточкаАбанда Леруа
48' Желтая карточкаКаро Андреас
65' Желтая карточкаФеллипе Луис
86' Желтая карточкаБотия Альберто
0:0
88' Не забитый пенальтиФеллипе Луис
89' Желтая карточкаГлазер Дан
90'+5
Ход матча
15'
36'
46'
48'
60'
65'
86'
88'
0:0
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
42
Ипалибо
Джек
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
11
Нуха
Дико
55
Глазер
Дан
99
Абанда
Леруа
28
Феллипе
Луис
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
-
11 Нуха ДикоЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Кифисия
ОФИ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|3
|0.33
|Ботия Альберто
|1
|0.11
|Агбеньену Лумор
|1
|0.11
|Масурас Яннис
|1
|0.11
|Antonis Papasavas
|1
|0.11
|Andrews Tetteh
|1
|0.11
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.11
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.38
|Феллипе Луис
|3
|0.38
|Абанда Леруа
|1
|0.13
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.13
|Нейра Хуан
|1
|0.13
|Luis Gallegos
|1
|0.13
|Бакич Марко
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ботия Альберто
|3
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
7
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3
ОФИ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Результаты матчей
Кифисия
ОФИ
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кифисия
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
27
35
18
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|13.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1