  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Кифисия
0:0
Конец матча
ОФИ
0'
15' Желтая карточка
Нуха Дико
33' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
36' Красная карточка
Ипалибо Джек
45' Желтая карточка
Вурос Праксителис
46' Желтая карточка
Абанда Леруа
48' Желтая карточка
Каро Андреас
65' Желтая карточка
Феллипе Луис
86' Желтая карточка
Ботия Альберто
0:0
88' Не забитый пенальти
Феллипе Луис
89' Желтая карточка
Глазер Дан
90'+5

Ход матча

15'
 
Нуха Дико
33'
Шнайдерлин Морган
 
36'
Ипалибо Джек
 
45'
 
Вурос Праксителис
46'
Цапан Лука
Илиев Илиан
 
46'
 
Абанда Леруа
48'
 
Каро Андреас
60'
 
Нейра Хуан
Нуха Дико
60'
 
Тораринссон Гудмундур
Абанда Леруа
65'
 
Феллипе Луис
66'
Nicolas Andereggen
Тьеви Бифума
 
70'
 
Harold Mosquera
Тораль Хон
70'
 
Риера Адриан
Luis Gallegos
78'
Andrews Tetteh
Крисиума Матеус
 
79'
Antonis Papasavas
Шнайдерлин Морган
 
83'
 
Бакич Марко
Лабропулос Василис
86'
Ботия Альберто
 
88'
0:0
Феллипе Луис
89'
 
Глазер Дан
90'
Агбеньену Лумор
Ожегович Огнен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
3
Ботия
Альберто
2
Вафеас
Никос
20
Гобелич
Марко
42
Ипалибо
Джек
14
Шнайдерлин
Морган
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
11
Нуха
Дико
55
Глазер
Дан
99
Абанда
Леруа
8
Luis
Gallegos
28
Феллипе
Луис
21
Тораль
Хон
Кифисия
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Кифисия
ОФИ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
ГЭ
0:3

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 3 0.33
Ботия Альберто 1 0.11
Агбеньену Лумор 1 0.11
Масурас Яннис 1 0.11
Antonis Papasavas 1 0.11
Andrews Tetteh 1 0.11
Georgios Konstantakopoulos 1 0.11
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.38
Феллипе Луис 3 0.38
Абанда Леруа 1 0.13
Тораринссон Гудмундур 1 0.13
Нейра Хуан 1 0.13
Luis Gallegos 1 0.13
Бакич Марко 0 0
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ботия Альберто 3 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Вафеас Никос 2 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Паррас Александрос 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Абанда Леруа 3 0
Бакич Марко 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Каро Андреас 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нуха Дико 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Глазер Дан 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

1
7
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ОФИ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

10
11
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
25%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3
ОФИ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1

Результаты матчей

Кифисия
ОФИ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кифисия
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
3.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
ПАОК
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 0:0 8 0 4 4 4 - 15 4
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Атромитос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Атромитос
 0:0 6 0 2 4 3 - 14 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Илиев Илиан уходит с поля. Цапан Лука выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      УДАЛЕНИЕ! - Ипалибо Джек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      Шнайдерлин Морган получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Нуха Дико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кифисия 0:0 ОФИ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     