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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
46' Гол
Лопес Леонардо
53' Желтая карточка
Хон Хён-Сок
59' Желтая карточка
Лемарешаль Феликс
65' Желтая карточка
Сике Уго
76' Красная карточка
Гандельман Омри
84' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
90' Желтая карточка
Торунарига Джордан
2:0
90' Гол
Денкей Кевин
90'+11
1
Варлесон
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
1
Нарди
Поль
23
Торунарига
Джордан
4
Ватанабэ
Цуёси
3
Браун
Арчи
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Гент

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

32 матча

18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПДА
3:2
К
2:0
ПДА
3:4
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

2.24
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 8 (1) 0.73
Сомерс Тибо 2 0.18
Лопес Леонардо 2 0.18
Минда Алан 1 0.09
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Nils De Wilde 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.27
Хон Хён-Сок 2 0.18
Орбан Гифт 2 0.18
Кумс Свен 1 0.09
Ватанабэ Цуёси 1 0.09
Тиссудали Тарик 1 0.09
Торунарига Джордан 1 0.09
Кандусс Исмаэль 1 0.09
Самуаз Матисс 1 0.09
Фофанан Малик 1 0.09

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 4 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Варела Джордан 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Сике Уго 1 0
Денкей Кевин 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
22%
5
42%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
Гент
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0
Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
4.
Серкль Брюгге
 11 6 0 5 14 - 11 18
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
11.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
12.
Мехелен
 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
10.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
11.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
12.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
13.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
14.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Стандард Nathan Ngoy 1 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Гент онлайн

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