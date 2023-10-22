Тур: 11. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Конец матча
0'
1:0
46' ГолЛопес Леонардо
53' Желтая карточкаХон Хён-Сок
59' Желтая карточкаЛемарешаль Феликс
65' Желтая карточкаСике Уго
76' Красная карточкаГандельман Омри
84' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
90' Желтая карточкаТорунарига Джордан
2:0
90' ГолДенкей Кевин
90'+11
Ход матча
46'
1:0
53'
65'
76'
90'
2:0
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Гент
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
32 матча
18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
2.24
2.07
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
58
48
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|8 (1)
|0.73
|Сомерс Тибо
|2
|0.18
|Лопес Леонардо
|2
|0.18
|Минда Алан
|1
|0.09
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.27
|Хон Хён-Сок
|2
|0.18
|Орбан Гифт
|2
|0.18
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.09
|Тиссудали Тарик
|1
|0.09
|Торунарига Джордан
|1
|0.09
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.09
|Самуаз Матисс
|1
|0.09
|Фофанан Малик
|1
|0.09
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|4
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сике Уго
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
22%
5
42%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
Гент
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0
Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Гент
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
55
19
28
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3