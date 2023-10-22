Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМакрис Андреас
52' Желтая карточкаМарш Джордж
64' Желтая карточкаРамос Лукас
68' Желтая карточкаЧерных Фёдор
1:1
71' ГолEduardo Nardini
75' Желтая карточкаSilva
2:1
86' ГолМендоса Хавьер
87' Желтая карточкаМендоса Хавьер
90'+6
Ход матча
11'
1:0
52'
64'
68'
71'
1:1
75'
86'
2:1
87'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Отеллос
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.25
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.25
|Макрис Андреас
|1
|0.13
|Срнич Драголюб
|1
|0.13
|Папафотис Вассилис
|1
|0.13
|Андреу Эвангелос
|1
|0.13
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eduardo Nardini
|2
|0.25
|Христодулу Георгиос
|1
|0.13
|Янсен Квинт
|1
|0.13
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.13
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.13
|Перес Хосе
|1
|0.13
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Рамос Лукас
|2
|0
|Н'Диайе Мамаду
|2
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Отеллос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
АЕЛ Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
3
27%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0
Отеллос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Отеллос
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|17 - 10
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 16
|8
|11.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|13 - 20
|8
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|3 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|7 - 15
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2