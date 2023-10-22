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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
АЕЛ Лимасол
2:1
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
11' Гол
Макрис Андреас
52' Желтая карточка
Марш Джордж
64' Желтая карточка
Рамос Лукас
68' Желтая карточка
Черных Фёдор
1:1
71' Гол
Eduardo Nardini
75' Желтая карточка
Silva
2:1
86' Гол
Мендоса Хавьер
87' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
90'+6
АЕЛ Лимасол
Отеллос

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Отеллос

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.25
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.25
Макрис Андреас 1 0.13
Срнич Драголюб 1 0.13
Папафотис Вассилис 1 0.13
Андреу Эвангелос 1 0.13
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eduardo Nardini 2 0.25
Христодулу Георгиос 1 0.13
Янсен Квинт 1 0.13
Н'Диайе Мамаду 1 0.13
Ibrahim Sangare II 1 0.13
Перес Хосе 1 0.13

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Черных Фёдор 1 0
Макрис Андреас 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Рамос Лукас 2 0
Н'Диайе Мамаду 2 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Кориню Жереми 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Отеллос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
АЕЛ Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Отеллос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
3
27%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0
Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0
Отеллос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Отеллос

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
2.
АПОЭЛ
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Аполлон
 0:0 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
Анортосис
 0:0 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
8.
АЕЛ Лимасол
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Неа Саламина
 7 2 3 2 9 - 11 9
10.
Этникос Ахна
 7 2 2 3 12 - 16 8
11.
Закакиу
 0:0 8 2 2 4 13 - 20 8
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Докса Катокопия
 0:0 8 0 1 7 3 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
6.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Анортосис
 0:0 4 1 2 1 8 - 7 5
10.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Закакиу
 0:0 5 1 1 3 4 - 12 4
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Докса Катокопия
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
14.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Аполлон
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
5.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 0:0 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 4 0 1 3 7 - 15 1
13.
Докса Катокопия
 0:0 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
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    • 46'
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ibrahim Sangare уходит с поля. Marijan Suto выходит вместо него
    • 11'
      Г О О О О Л - Макрис Андреас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕЛ Лимасол 2:1 Отеллос онлайн

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