Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 72'
0'
43' Желтая карточкаMelroy Assisi
45' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
54' Желтая карточкаLuka Majcen
62' Желтая карточкаPratik Chowdhary
Ход матча
43'
54'
62'
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
77
Nikhil
Barla
39
Амбри
Стив
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Nikhil BarlaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Амбри СтивНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
27 Emil Benny
-
12 Provat Lakra
-
-
-
31 Vishal Yadav
-
Главный тренер: Scott Cooper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan MeraНападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rei Tachikawa
|1
|0.25
Пунджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|1
|0.25
|Melroy Assisi
|1
|0.25
|Juan Mera
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халдер Пронай
|3
|0
|Стеванович Ален
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
|Emil Benny
|1
|0
|Nikhil Barla
|1
|0
Пунджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Majcen
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Melroy Assisi
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Пунджаб
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Четхэм - Пунджаб 4:0
Спортинг Халса - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0 Пунджаб - Кенкре 3:0
Результаты матчей
Джамшедпур
Пунджаб
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Пунджаб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Мумбаи Сити
|Эль-Хайяти Абденассер
|2