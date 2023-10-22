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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
0:0
Второй тайм: 72'
Пунджаб
0'
43' Желтая карточка
Melroy Assisi
45' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
54' Желтая карточка
Luka Majcen
62' Желтая карточка
Pratik Chowdhary
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
24
Pratik
Chowdhary
4
Laldinpuia
Pc
77
Nikhil
Barla
6
Ricky
Lallawmawma
3
Jitendra
Singh
8
Rei
Tachikawa
7
Доунгел
Семинлен
20
Стеванович
Ален
39
Амбри
Стив
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
34
Melroy
Assisi
5
Хациисаяс
Димитриос
45
Nitesh
Darjee
28
Brandon
Vanlalremdika
4
Nikhil
Prabhu
80
Amarjit
Singh
Kiyam
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
8
Талаль
Мехди
Джамшедпур
Пунджаб

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rei Tachikawa 1 0.25
Пунджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 1 0.25
Melroy Assisi 1 0.25
Juan Mera 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халдер Пронай 3 0
Стеванович Ален 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
Emil Benny 1 0
Nikhil Barla 1 0
Пунджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Majcen 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Талаль Мехди 1 0
Amarjit Singh 1 0
Melroy Assisi 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Джамшедпур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1
Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Пунджаб
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Четхэм - Пунджаб 4:0
Спортинг Халса - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0 Пунджаб - Кенкре 3:0

Результаты матчей

Джамшедпур
Пунджаб

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Пунджаб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Гоа
 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Джамшедпур
 0:0 4 1 2 1 1 - 1 5
7.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Джамшедпур
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Пунджаб
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гоа
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Джамшедпур
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Пунджаб
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
7.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2 (1)
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хациисаяс Димитриос получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Melroy Assisi получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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