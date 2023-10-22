Тур: 8. Стадион: Тумба.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Korakakis
История личных встреч
ПАОК
Атромитос
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
95.2%
33.3%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.44
0.98
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
92
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.5
|Мург Томас
|2
|0.25
|Константелиас Янис
|2
|0.25
|Брэндон Льямас
|1
|0.13
|Саматта Мбвана
|1
|0.13
|Кулиеракис Костас
|1
|0.13
|Цимас Стефанос
|1
|0.13
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.25
|Lucas Acevedo
|1
|0.13
|Юбитана Дензель
|1
|0.13
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
14
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
50%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
1
7%
61-75
1
50%
3
21%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
3
60%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
7
50%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
ПАОК
Атромитос
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|13.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1