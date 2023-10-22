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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ПАОК
0:0
Первый тайм: 31'
Атромитос
0'
19' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis

Ход матча

19'
 
Dimitrios Tsakmakis

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
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ПАОК
Ничья
Атромитос
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
32
Имереков
Максим
33
Цавелас
Георгиос
2
Кешрида
Ваджди
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
9
Вергос
Николаос
18
Валенсия
Диего
ПАОК
4-2-3-1
Атромитос
5-3-2

История личных встреч

ПАОК
Атромитос

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

95.2%
33.3%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.44
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
92

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.5
Мург Томас 2 0.25
Константелиас Янис 2 0.25
Брэндон Льямас 1 0.13
Саматта Мбвана 1 0.13
Кулиеракис Костас 1 0.13
Цимас Стефанос 1 0.13
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 2 (1) 0.25
Lucas Acevedo 1 0.13
Юбитана Дензель 1 0.13
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 2 0
Кедзёра Томаш 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Котарски Доминик 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Acevedo 2 1
Де Бок Лоренс 1 1
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Dimitrios Tsakmakis 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Валенсия Диего 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Атромитос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
14
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
50%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
1
7%
61-75
1
50%
3
21%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
3
60%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
7
50%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
3
50%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Атромитос

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
3
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
3.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
ПАОК
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 0:0 8 0 4 4 4 - 15 4
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Атромитос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Атромитос
 0:0 6 0 2 4 3 - 14 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Dimitrios Tsakmakis получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой ПАОК.
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