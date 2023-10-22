Тур: 8. Стадион: Тумба.
0'
19' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
1:0
43' ГолОздоев Магомед
2:0
51' ГолОздоев Магомед
54' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
54' Желтая карточкаМург Томас
64' Желтая карточкаКамара Агибу
73' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
88' Желтая карточкаКедзёра Томаш
90'+8
Ход матча
43'
51'
2:0
54'
54'
64'
83'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Korakakis
История личных встреч
ПАОК
Атромитос
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
95.2%
33.3%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
62
42
Голов в среднем за матч
1.44
0.98
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
92
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.5
|Оздоев Магомед
|2
|0.25
|Мург Томас
|2
|0.25
|Константелиас Янис
|2
|0.25
|Брэндон Льямас
|1
|0.13
|Саматта Мбвана
|1
|0.13
|Кулиеракис Костас
|1
|0.13
|Цимас Стефанос
|1
|0.13
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.25
|Lucas Acevedo
|1
|0.13
|Юбитана Дензель
|1
|0.13
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
2
16
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
50%
1
6%
61-75
1
50%
3
19%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
3
60%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
ПАОК
Атромитос
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
35
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1