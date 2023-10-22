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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ПАОК
2:0
Конец матча
Атромитос
0'
19' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
1:0
43' Гол
Оздоев Магомед
2:0
51' Гол
Оздоев Магомед
54' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
54' Желтая карточка
Мург Томас
64' Желтая карточка
Камара Агибу
73' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
88' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
90'+8

Ход матча

19'
 
Dimitrios Tsakmakis
43'
Оздоев Магомед
(Десподов Кирилл)
1:0
51'
Оздоев Магомед
2:0
54'
 
Цавелас Георгиос
54'
Мург Томас
 
54'
 
Юбитана Дензель
Dimitrios Tsakmakis
64'
 
Камара Агибу
69'
Константелиас Янис
Мург Томас
 
70'
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
 
70'
 
Куэн Андреас
Кунде Пьер
70'
 
Эрлингмарк Огюст
Гонсалес Эдер
73'
Баба Абдул-Рахман
 
76'
 
Ангельски Кароль
Вергос Николаос
76'
 
Nicolaos Athanasiou
Де Бок Лоренс
76'
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
 
76'
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
 
83'
Виейринья
Састре Хуан
 
88'
Кедзёра Томаш
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
32
Имереков
Максим
33
Цавелас
Георгиос
2
Кешрида
Ваджди
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
9
Вергос
Николаос
18
Валенсия
Диего
ПАОК
4-2-3-1
Атромитос
5-3-2

История личных встреч

ПАОК
Атромитос

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

95.2%
33.3%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

46.5%
39.5%
14%
20 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
ТМС
0:0
С
5:1
С
2:3
С
3:0
С
1:1
С
0:2
К
1:3
К
2:0
С
2:1
С
0:2
С
3:4
С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
3:1
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

62
42

Голов в среднем за матч

1.44
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
92

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.5
Оздоев Магомед 2 0.25
Мург Томас 2 0.25
Константелиас Янис 2 0.25
Брэндон Льямас 1 0.13
Саматта Мбвана 1 0.13
Кулиеракис Костас 1 0.13
Цимас Стефанос 1 0.13
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 2 (1) 0.25
Lucas Acevedo 1 0.13
Юбитана Дензель 1 0.13
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кедзёра Томаш 3 0
Тайсон Фреда 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Котарски Доминик 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Acevedo 2 1
Де Бок Лоренс 1 1
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Камара Агибу 2 0
Dimitrios Tsakmakis 2 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Валенсия Диего 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
16
0 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
50%
1
6%
61-75
1
50%
3
19%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
7%
3
60%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1
Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Атромитос

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
1
4
1
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
3
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
3.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 6 16
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 8 0 3 5 4 - 17 3
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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      Мург Томас получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Г О О О О Л - Оздоев Магомед бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Десподов Кирилл сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Оздоев Магомед бьет в цель!
    • 19'
      Dimitrios Tsakmakis получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПАОК 2:0 Атромитос онлайн

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