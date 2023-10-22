Тур: 11. Стадион: Альянц.
1:0
Перерыв
Ход матча
11'
1:0
37'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.36
|Зайдль Маттиас
|3
|0.27
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.27
|Кюн Николас
|2
|0.18
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.18
|Кверфельд Леопольд
|2
|0.18
|Байич Анте
|1
|0.09
|Ауэр Йонас
|1
|0.09
|Морманн Мартин
|1
|0.09
|Гргич Лукас
|1
|0.09
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.45
|Andy Irving
|3
|0.27
|Florian Jaritz
|1
|0.09
|Kosmas Gezos
|1
|0.09
|Christopher Cvetko
|1
|0.09
|Верницниг Кристофер
|1
|0.09
|Nicolas Wimmer
|1
|0.09
|Бонна Соломон
|1
|0.09
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
5
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
16%
2
14%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5
Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:5
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
23
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
55
46
28
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|20 - 7
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|24 - 8
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|4.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|21 - 9
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|0:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 12
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 23
|10
|11.
|11
|1
|2
|8
|10 - 24
|5
|12.
|11
|0
|3
|8
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 2
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|5
|0
|4
|1
|4 - 9
|4
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5