  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Рапид Вена
2:3
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
12' Гол
Бургшталлер Гвидо
37' Желтая карточка
Грюлль Марко
46' Желтая карточка
Арвайлер Йонас
1:1
61' Гол
Sinan Karweina
1:2
66' Гол
Sinan Karweina
67' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
1:3
74' Гол
Aaron Schwarz
86' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
2:3
90' Гол
Кверфельд Леопольд
90'+10
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
2
Бонна
Соломон
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 0.36
Зайдль Маттиас 3 0.27
Фалли Маюлу 3 (1) 0.27
Кверфельд Леопольд 3 0.27
Кюн Николас 2 0.18
Грюлль Марко 2 (1) 0.18
Гргич Лукас 1 0.09
Байич Анте 1 0.09
Ауэр Йонас 1 0.09
Морманн Мартин 1 0.09
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.64
Andy Irving 3 0.27
Florian Jaritz 1 0.09
Верницниг Кристофер 1 0.09
Kosmas Gezos 1 0.09
Christopher Cvetko 1 0.09
Nicolas Wimmer 1 0.09
Бонна Соломон 1 0.09
Aaron Schwarz 1 0.09
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Максимилиан 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Кершбаум Роман 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кюн Николас 1 0
Морманн Мартин 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Turgay Gemicibasi 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Sinan Karweina 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
5
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
19%
2
12%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
6
35%
61-75
5
24%
3
18%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5
Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
4
7
2.5
3
8
3
8
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Аустрия Клагенфурт
 11 4 6 1 18 - 13 18
5.
Хартберг
 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Рапид Вена
 11 3 5 3 22 - 12 14
7.
Вольфсбергер
 11 3 5 3 15 - 17 14
8.
Альтах
 11 3 4 4 9 - 12 13
9.
Аустрия Вена
 11 3 3 5 12 - 13 12
10.
Блау-Вайсс Линц
 11 2 4 5 11 - 23 10
11.
Сваровски Тироль
 11 1 2 8 10 - 24 5
12.
Аустрия Лустенау
 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
7.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 3 1 7 - 8 6
9.
Рапид Вена
 6 1 3 2 11 - 9 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 5 1 4 0 8 - 7 7
8.
Аустрия Вена
 6 2 0 4 6 - 8 6
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
ЛАСК Хорват Саша 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Грюлль Марко получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Кюн Николас сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 2:3 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     