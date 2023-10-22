Тур: 11. Стадион: Альянц.
2:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолБургшталлер Гвидо
37' Желтая карточкаГрюлль Марко
46' Желтая карточкаАрвайлер Йонас
1:1
61' ГолSinan Karweina
1:2
66' ГолSinan Karweina
67' Желтая карточкаNicolas Wimmer
1:3
74' ГолAaron Schwarz
86' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
2:3
90' ГолКверфельд Леопольд
90'+10
Ход матча
12'
1:0
37'
46'
61'
1:1
66'
67'
74'
1:3
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.36
|Зайдль Маттиас
|3
|0.27
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.27
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.27
|Кюн Николас
|2
|0.18
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.18
|Гргич Лукас
|1
|0.09
|Байич Анте
|1
|0.09
|Ауэр Йонас
|1
|0.09
|Морманн Мартин
|1
|0.09
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.64
|Andy Irving
|3
|0.27
|Florian Jaritz
|1
|0.09
|Верницниг Кристофер
|1
|0.09
|Kosmas Gezos
|1
|0.09
|Christopher Cvetko
|1
|0.09
|Nicolas Wimmer
|1
|0.09
|Бонна Соломон
|1
|0.09
|Aaron Schwarz
|1
|0.09
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
5
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Аустрия Клагенфурт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
19%
2
12%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
6
35%
61-75
5
24%
3
18%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5
Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
42
23
33
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
65
47
38
38
29
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5