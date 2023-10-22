Тур: 12. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Мусял Томаш
2:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
21
Кравчик
Пётр
33
Пестка
Камил
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гурник Забже
Ракув
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|3 (1)
|0.25
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.17
|Подольски Лукас
|1
|0.08
|Яницки Рафал
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Чиж Шимон
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.27
|Кочергин Владислав
|3
|0.27
|Новак Бартош
|3
|0.27
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.27
|Папаниколау Яннис
|2
|0.18
|Раковитан Богдан
|2
|0.18
|Замора Джон
|1
|0.09
|Киттель Сонни
|1
|0.09
|Плавшич Срджан
|1
|0.09
|Сореску Деян
|1
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.09
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Яницки Рафал
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|4
|0
|Ковачевич Аднан
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
3
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
13
Гурник Забже
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
1
14%
3
14%
1-15
1
14%
5
23%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
29%
5
23%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4
Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1
Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3
Результаты матчей
Гурник Забже
Ракув
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|22 - 10
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|26 - 14
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|0:2
|11
|7
|1
|3
|22 - 14
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|22 - 13
|19
|8.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|11.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|12.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|14.
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|17.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|18.
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|0:2
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|13.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|6.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (2)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 5
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4