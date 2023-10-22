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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Гурник Забже
2:1
Конец матча
Ракув
0'
1:0
10' Гол
Daisuke Yokota
2:0
22' Гол
Daisuke Yokota
55' Желтая карточка
Ковачевич Аднан
59' Желтая карточка
Кочергин Владислав
63' Желтая карточка
Сиплак Михал
70' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
2:1
82' Гол
Црнац Анте
86' Желтая карточка
Тудор Фран
88' Желтая карточка
Яницки Рафал
90'+6
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
18
Daisuke
Yokota
21
Кравчик
Пётр
17
Kamil
Lukoszek
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
33
Пестка
Камил
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
93
Киттель
Сонни
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
Гурник Забже
4-3-3
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ракув

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:3
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 3 (1) 0.25
Мусёлик Себастьян 2 0.17
Подольски Лукас 1 0.08
Яницки Рафал 1 0.08
Капралик Адриан 1 0.08
Чиж Шимон 1 0.08
Янжа Эрик 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.27
Кочергин Владислав 3 0.27
Новак Бартош 3 0.27
Зволински Лукаш 3 (2) 0.27
Папаниколау Яннис 2 0.18
Раковитан Богдан 2 0.18
Замора Джон 1 0.09
Киттель Сонни 1 0.09
Плавшич Срджан 1 0.09
Сореску Деян 1 0.09
Салес Жеан Карлос 1 0.09
Црнац Анте 1 0.09
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Секулич Борис 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Сиплак Михал 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Берггрен Густав 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
4
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
13
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Ракув
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

9
23
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
22%
6
26%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4
Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1
Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3

Результаты матчей

Гурник Забже
Ракув

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
1
11
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 1 2 26 - 14 25
3.
Лех
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
11.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
12.
Гурник Забже
 12 3 4 5 9 - 16 13
13.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
14.
Корона Кельце
 11 2 5 4 11 - 13 11
15.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
16.
Пуща Неполомице
 12 2 4 6 13 - 23 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 12 2 1 9 7 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
12.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
13.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
14.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
6.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
7.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
8.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
9.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
10.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
11.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
12.
Гурник Забже
 6 1 2 3 5 - 10 5
13.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 5
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Легия Жозуэ Филипе 1 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Янжа Эрик уходит с поля. Сиплак Михал выходит вместо него
    • 22'
      Янжа Эрик сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Daisuke Yokota бьет в цель!
    • 10'
      Г О О О О Л - Daisuke Yokota бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:1 Ракув онлайн

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