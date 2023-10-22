Тур: 12. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Мусял Томаш
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолDaisuke Yokota
2:0
22' ГолDaisuke Yokota
55' Желтая карточкаКовачевич Аднан
59' Желтая карточкаКочергин Владислав
63' Желтая карточкаСиплак Михал
70' Желтая карточкаПачеко Даниэль
2:1
82' ГолЦрнац Анте
86' Желтая карточкаТудор Фран
88' Желтая карточкаЯницки Рафал
90'+6
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
55'
63'
70'
82'
2:1
86'
88'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
21
Кравчик
Пётр
33
Пестка
Камил
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гурник Забже
Ракув
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|3 (1)
|0.25
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.17
|Подольски Лукас
|1
|0.08
|Яницки Рафал
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Чиж Шимон
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.27
|Кочергин Владислав
|3
|0.27
|Новак Бартош
|3
|0.27
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.27
|Папаниколау Яннис
|2
|0.18
|Раковитан Богдан
|2
|0.18
|Замора Джон
|1
|0.09
|Киттель Сонни
|1
|0.09
|Плавшич Срджан
|1
|0.09
|Сореску Деян
|1
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.09
|Црнац Анте
|1
|0.09
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
4
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
13
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Ракув
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
9
23
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
22%
6
26%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4
Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1
Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3
Результаты матчей
Гурник Забже
Ракув
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
74
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (2)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 5
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 4