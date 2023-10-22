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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
Закакиу
0:3
Второй тайм: 89'
Аполлон
0'
0:1
3' Гол
Вальбуэна Матьё
38' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
40' Желтая карточка
Дариква Тендайи
0:2
46' Гол
Маркеш Педру
59' Желтая карточка
Yair Castro
0:3
76' Гол
Перец Элиэль
84' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
Закакиу
Аполлон

История личных встреч

Закакиу
Аполлон

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:2
К
2:0
ПД
2:1
ПД
0:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 4 0.5
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.25
Шлогар Мартин 2 0.25
Mark Sifneos 2 (1) 0.25
Дигин Николя 1 0.13
Рейнолдс Аластер 1 0.13
Роша Кенни 1 0.13
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.63
Вальбуэна Матьё 2 0.25
Юрчевич Марио 2 0.25
Костаче Ионуц 1 0.13
Дариква Тендайи 1 0.13
Сагаль Анхело 1 0.13
Перец Элиэль 1 0.13
Экполо Годсвилл 1 0.13

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yigal Becker 3 0
Делмиро 1 1
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Evagoras Antoniou 2 0
John Ruiz 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 3 0
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Крменчик Михал 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0

Результаты матчей

Закакиу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Аполлон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
8
Закакиу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Аполлон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
23%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Пропущено

20
3
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
67%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
33%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3
Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2

Результаты матчей

Закакиу
Аполлон

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 3:0 8 5 3 0 14 - 3 18
2.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Анортосис
 2:0 8 5 2 1 18 - 9 17
4.
АПОЭЛ
 8 5 2 1 13 - 5 17
5.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
8.
АЕЛ Лимасол
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Неа Саламина
 7 2 3 2 9 - 11 9
10.
Этникос Ахна
 7 2 2 3 12 - 16 8
11.
Закакиу
 0:3 8 2 1 5 13 - 23 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Докса Катокопия
 0:2 8 0 0 8 3 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
6.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Анортосис
 2:0 4 1 2 1 8 - 7 5
10.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Закакиу
 0:3 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:2 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Аполлон
 3:0 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 0:3 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 4 0 1 3 7 - 15 1
13.
Докса Катокопия
 0:2 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Закакиу
    Ничья
    Аполлон
    6.60
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    7.30
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    4.90
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