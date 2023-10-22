Тур: 8.
0'
0:1
3' ГолВальбуэна Матьё
38' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
40' Желтая карточкаДариква Тендайи
0:2
46' ГолМаркеш Педру
59' Желтая карточкаYair Castro
0:3
76' ПенальтиПерец Элиэль
84' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
0:4
90' ГолПерец Элиэль
0:5
90' Гол в свои воротаJohn Ruiz
90'+6
Ход матча
3'
0:1
40'
46'
0:2
59'
76'
0:3
84'
90'
0:4
90'
0:5
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
-
17 Yair Castro
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Закакиу
Аполлон
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.5
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.25
|Шлогар Мартин
|2
|0.25
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.25
|Дигин Николя
|1
|0.13
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.13
|Роша Кенни
|1
|0.13
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.63
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.25
|Юрчевич Марио
|2
|0.25
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.25
|Костаче Ионуц
|1
|0.13
|Дариква Тендайи
|1
|0.13
|Сагаль Анхело
|1
|0.13
|Экполо Годсвилл
|1
|0.13
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|John Ruiz
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Аполлон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
8
Закакиу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
6
38%
1
33%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
21%
4
27%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
36%
4
27%
76-90
Пропущено
24
4
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
50%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
1
4%
1
25%
61-75
8
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3
Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
Результаты матчей
Закакиу
Аполлон
Точный счет
0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:5
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
44
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2