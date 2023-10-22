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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
Докса Катокопия
0:2
Второй тайм: 90'
Анортосис
0'
0:1
10' Гол
Jose M.F. Moreno Chico3
0:2
18' Гол
Гассама Секу
44' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
51' Желтая карточка
Трайчевски Душко
55' Желтая карточка
Альсё Бриан
Докса Катокопия
Анортосис

История личных встреч

Докса Катокопия
Анортосис

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

27 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 27 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 25 побед

37 матчей

10.8%
16.2%
73%
4 победы 6 ничьих 27 побед

Первый тайм

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед

История матчей

ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:6
ПД
0:3
ПД
3:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
1:6
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ММ(
2:1
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.82
0.55

Среднее время на гол

109
163

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

2.1
2.24

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

56
49

Голов в среднем за матч

1.51
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.13
Садик Берат 1 (1) 0.13
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 5 (2) 0.63
Кастель Серхио 4 0.5
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.38
Элдер Феррейра 2 0.25
Гассама Секу 1 0.13
Тиун Уссейну 1 0.13
Феррер Сальвадор 1 0.13
Dimitrianos Tzouliou 1 0.13

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Наби Адил 2 0
Пантич Александар 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Фофана Гессума 2 0
Ньярко Эрнест 2 0
Альсё Бриан 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Джа-Джедже Брис 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Техера Серхио 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Корреа Павлос 0 1
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Danil Paroutis 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Докса Катокопия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
6
Докса Катокопия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

2
16
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
7
35%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
Анортосис

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 3:0 8 5 3 0 14 - 3 18
2.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Анортосис
 2:0 8 5 2 1 18 - 9 17
4.
АПОЭЛ
 8 5 2 1 13 - 5 17
5.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
8.
АЕЛ Лимасол
 8 3 1 4 9 - 13 10
9.
Неа Саламина
 7 2 3 2 9 - 11 9
10.
Этникос Ахна
 7 2 2 3 12 - 16 8
11.
Закакиу
 0:3 8 2 1 5 13 - 23 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Докса Катокопия
 0:2 8 0 0 8 3 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 3:0 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
6.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Анортосис
 2:0 4 1 2 1 8 - 7 5
10.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Закакиу
 0:3 5 1 0 4 4 - 15 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:2 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Аполлон
 3:0 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 0:3 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 4 0 1 3 7 - 15 1
13.
Докса Катокопия
 0:2 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Гассама Секу бьет в цель!
  • 10'
    Г О О О О Л - Chico Banza бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
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    Докса Катокопия
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