Тур: 8.
0:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
10' ГолJose M.F. Moreno Chico3
0:2
18' ГолГассама Секу
44' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
51' Желтая карточкаТрайчевски Душко
55' Желтая карточкаАльсё Бриан
Ход матча
10'
18'
0:2
44'
51'
55'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Докса Катокопия
Анортосис
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
27 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 27 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 25 побед
37 матчей
10.8%
16.2%
73%
4 победы 6 ничьих 27 побед
Первый тайм
18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.82
0.55
Среднее время на гол
109
163
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
2.1
2.24
Среднее время на гол
42
40
Всего голов
56
49
Голов в среднем за матч
1.51
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.13
|Садик Берат
|1 (1)
|0.13
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.63
|Кастель Серхио
|4
|0.5
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.38
|Элдер Феррейра
|2
|0.25
|Гассама Секу
|1
|0.13
|Тиун Уссейну
|1
|0.13
|Феррер Сальвадор
|1
|0.13
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.13
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Фофана Гессума
|2
|0
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Джа-Джедже Брис
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Техера Серхио
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Danil Paroutis
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Докса Катокопия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
6
Докса Катокопия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
2
16
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
2
22%
1-15
5
25%
1
11%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
7
35%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3
Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
Анортосис
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|5.
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|17 - 10
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|12 - 16
|8
|11.
|0:3
|8
|2
|1
|5
|13 - 23
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|0:2
|8
|0
|0
|8
|3 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|0:3
|5
|1
|0
|4
|4 - 15
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|3:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|7 - 15
|1
|13.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2