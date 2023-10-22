Тур: 11. Стадион: Морис Дюфран.
0'
0:1
18' ГолДольберг Каспер
0:2
24' ГолДрейер Андерс
50' Желтая карточкаNathan Ngoy
1:2
52' ГолАльсате Стивен
2:2
55' ГолКавабэ Хаяо
Ход матча
18'
0:1
24'
0:2
50'
52'
1:2
55'
2:2
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Андерлехт
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед
48 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
18 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.3%
47.9%
20.8%
15 побед 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
78
50
Голов в среднем за матч
1.63
1.04
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
Среднее время на гол
55
86
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.27
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.18
|Сова Камал
|2
|0.18
|Бокади Мервей
|1
|0.09
|Альсате Стивен
|1
|0.09
|Драгус Денис
|1
|0.09
|Прайс Айзек
|1
|0.09
|Доннум Арон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|6 (1)
|0.55
|Дрейер Андерс
|3
|0.27
|Амузу Френсис
|3
|0.27
|Леони Тео
|1
|0.09
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.09
|Вертонген Ян
|1
|0.09
|Струйкенс Марио
|1
|0.09
|Азар Торган
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|4
|1
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Хефкенс Карл
|2
|0
|Хэйден Айзак
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леони Тео
|3
|0
|Дебаст Зено
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
9
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Андерлехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3
Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0
Результаты матчей
Стандард
Андерлехт
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Стандард
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|2:2
|11
|6
|4
|1
|18 - 12
|22
|3.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|4.
|11
|6
|0
|5
|14 - 11
|18
|5.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|6.
|11
|4
|5
|2
|19 - 8
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|8.
|2:2
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|10.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 21
|13
|12.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|11
|3
|1
|7
|14 - 26
|10
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|13.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|14.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|5.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|7.
|0:2
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5