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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Стандард
2:2
Второй тайм: 57'
Андерлехт
0'
0:1
18' Гол
Дольберг Каспер
0:2
24' Гол
Дрейер Андерс
50' Желтая карточка
Nathan Ngoy
1:2
52' Гол
Альсате Стивен
2:2
55' Гол
Кавабэ Хаяо

Ход матча

18'
0:1
Дольберг Каспер
(Азар Торган)
24'
0:2
Дрейер Андерс
(Ритс Матс)
50'
Nathan Ngoy
 
52'
Альсате Стивен
1:2
55'
Кавабэ Хаяо
(Фосси Марлон)
2:2
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Стандард
Ничья
Андерлехт
3.05
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Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
11
Хэйден
Айзак
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
29
Струйкенс
Марио
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Стандард
3-5-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Андерлехт

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед

48 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
18 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.3%
47.9%
20.8%
15 побед 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
14 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
5:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
3:3
К
0:1
ПДА
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
С
3:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

78
50

Голов в среднем за матч

1.63
1.04

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
36
Больше 75%
Меньше 25%
12
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
14
Больше 29%
Меньше 71%
34
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
44

Среднее время на гол

55
86

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.27
Кавабэ Хаяо 2 0.18
Сова Камал 2 0.18
Бокади Мервей 1 0.09
Альсате Стивен 1 0.09
Драгус Денис 1 0.09
Прайс Айзек 1 0.09
Доннум Арон 0 0
Cihan Canak 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 6 (1) 0.55
Дрейер Андерс 3 0.27
Амузу Френсис 3 0.27
Леони Тео 1 0.09
Н'Диайе Мусса 1 0.09
Васкес Луис 1 0.09
Вертонген Ян 1 0.09
Струйкенс Марио 1 0.09
Азар Торган 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Ритс Матс 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 4 1
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хефкенс Карл 2 0
Хэйден Айзак 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леони Тео 3 0
Дебаст Зено 1 1
Вертонген Ян 2 0
Сарделла Киллиан 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
9
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Андерлехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
4
36%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3
Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0

Результаты матчей

Стандард
Андерлехт

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Стандард
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 2:2 11 6 4 1 18 - 12 22
3.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
4.
Серкль Брюгге
 11 6 0 5 14 - 11 18
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 2:2 11 3 5 3 12 - 11 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
10.
Сент-Трейден
 0:2 11 3 4 4 11 - 16 13
11.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
12.
АХ Лёвен
 2:0 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Мехелен
 11 3 2 6 11 - 16 11
14.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2:2 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
АХ Лёвен
 2:0 6 2 2 2 9 - 6 8
9.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
12.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
13.
Сент-Трейден
 0:2 5 2 0 3 3 - 7 6
14.
Стандард
 2:2 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Андерлехт
 2:2 6 2 3 1 9 - 8 9
5.
Стандард
 2:2 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
7.
Сент-Трейден
 0:2 6 1 4 1 8 - 9 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
АХ Лёвен
 2:0 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 6
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Фосси Марлон сделал результативную передачу.
  • 55'
    Г О О О О Л - Кавабэ Хаяо бьет в цель!
  • 52'
    Г О О О О Л - Альсате Стивен бьет в цель!
  • 50'
    Nathan Ngoy получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Леони Тео сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Андерлехт
3.05
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3.45
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3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 2:2 Андерлехт онлайн

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Стандард
Андерлехт
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