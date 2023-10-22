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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Олимпиакос
 
Прерван
Панатинаикос

Ход матча

28'
0:1
Вагианнидис Георгиос
40'
Нтои Андреас-Ричардос
 
45'
Фортунис Костас
 
48'
Камара Мохамед
(Поденсе Даниэл)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
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Олимпиакос
Ничья
Панатинаикос
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1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
4
Камара
Мохамед
III
15
Александропулос
Сотириос
56
Поденсе
Даниэл
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
31
Джуричич
Филип
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
Олимпиакос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

38 матчей

39.5%
36.8%
23.7%
15 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.3%
55.3%
18.4%
10 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.43
0.94

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

0.94
0.62

Среднее время на гол

95
145

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.21
0.76

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

74
117

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.63
Поденсе Даниэл 3 0.38
Масурас Гиоргос 3 0.38
Камара Мохамед III 2 0.25
Йоветич Стеван 2 (1) 0.25
Фортунис Костас 1 0.13
Биэл Пеп 1 0.13
Марсело Родиней 1 0.13
Иборра Висенте 1 0.13
Кини Марин 1 0.13
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.13
Ортега Франсиско 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 3 0.38
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.38
Джуричич Филип 3 0.38
Бернард Дуарте 3 0.38
Вербич Беньямин 2 0.25
Еремеефф Александер 2 0.25
Гнезда-Черин Адам 1 0.13
Виллиан Арао 1 0.13
Магнуссон Хёрдур 1 0.13
Вагианнидис Георгиос 1 0.13
Шпорар Андраж 1 (1) 0.13
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.13
Младенович Филип 0 0
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фортунис Костас 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Биэл Пеп 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Поросо Джексон 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 2 0
Младенович Филип 2 0
Зека Карлос 0 1
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
10
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

Олимпиакос
Панатинаикос

Точный счет

4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

4
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
2
4
1
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
2
5
2
2.5
4
3
4
3
3.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
3.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 6 16
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 8 0 3 5 4 - 17 3
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Поденсе Даниэл сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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