Тур: 8. Стадион: Караискакис.
Прерван
Ход матча
28'
45'
48'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
52.2%
4.3%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
38 матчей
39.5%
36.8%
23.7%
15 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.3%
55.3%
18.4%
10 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.43
0.94
Среднее время на гол
63
95
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
0.94
0.62
Среднее время на гол
95
145
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.21
0.76
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
74
117
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.63
|Поденсе Даниэл
|3
|0.38
|Масурас Гиоргос
|3
|0.38
|Камара Мохамед III
|2
|0.25
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.25
|Фортунис Костас
|1
|0.13
|Биэл Пеп
|1
|0.13
|Марсело Родиней
|1
|0.13
|Иборра Висенте
|1
|0.13
|Кини Марин
|1
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.13
|Ортега Франсиско
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|3
|0.38
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.38
|Джуричич Филип
|3
|0.38
|Бернард Дуарте
|3
|0.38
|Вербич Беньямин
|2
|0.25
|Еремеефф Александер
|2
|0.25
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.13
|Виллиан Арао
|1
|0.13
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.13
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.13
|Шпорар Андраж
|1 (1)
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.13
|Младенович Филип
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фортунис Костас
|2
|0
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
10
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Олимпиакос
Панатинаикос
Точный счет
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
4:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
4
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
43
43
34
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1