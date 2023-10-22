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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
АХ Лёвен
4:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
12' Гол
Nachon Nsingi
20' Желтая карточка
Rein Van Helden
2:0
22' Пенальти
Шрейверс Сьебе
59' Желтая карточка
Ямамото Рихито
3:0
60' Гол
Мендиль Хамза
62' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
70' Желтая карточка
Хасиока Даики
4:0
79' Гол
Мендиль Хамза
90'+4
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
77
Влитинк
Тибо
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
17
Мисао
Кенто
9
Браут-Брюнес
Джонатан
88
Мазиз
Юссеф
43
Nachon
Nsingi
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
18
Jarne
Steuckers
АХ Лёвен
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Сент-Трейден

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.27
Мазиз Юссеф 2 0.18
Торстейнссон Йон 2 0.18
Richie Sagrado 2 0.18
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.18
Nachon Nsingi 1 0.09
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.09
Рикка Федерико 1 0.09
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.09
Шломо Раз 1 0.09
Ezechiel Banzuzi 1 0.09
Joel Schingtienne 1 0.09
Мисао Кенто 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 7 (1) 0.64
Jarne Steuckers 1 0.09
Mathias Delorge 1 0.09
Ито Рётаро 1 0.09
Хасиока Даики 1 0.09
Анану Фредерик 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мисао Кенто 1 0
Мертенс Матье 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Годо Бруно 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хасиока Даики 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

3
3
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
1
9%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
22%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
3
16%
6
33%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 11 6 3 2 18 - 13 21
3.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
4.
Серкль Брюгге
 11 6 0 5 14 - 11 18
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
10.
Сент-Трейден
 11 3 4 4 11 - 18 13
11.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
12.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 18 - 19 12
13.
Мехелен
 11 3 2 6 11 - 16 11
14.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
9.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
13.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
14.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
15.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
7.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 6
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе из команды АХ Лёвен забивает с точки!
    • 20'
      Rein Van Helden получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Мазиз Юссеф сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Nachon Nsingi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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