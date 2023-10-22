Тур: 11. Стадион: King Power at Den Dreef.
4:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолNachon Nsingi
20' Желтая карточкаRein Van Helden
2:0
22' ПенальтиШрейверс Сьебе
59' Желтая карточкаЯмамото Рихито
3:0
60' ГолМендиль Хамза
62' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
70' Желтая карточкаХасиока Даики
4:0
79' ГолМендиль Хамза
90'+4
Ход матча
12'
1:0
20'
22'
2:0
59'
60'
3:0
62'
70'
79'
4:0
77
Влитинк
Тибо
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Eddy Vanhemel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Сент-Трейден
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.27
|Мазиз Юссеф
|2
|0.18
|Торстейнссон Йон
|2
|0.18
|Richie Sagrado
|2
|0.18
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.18
|Nachon Nsingi
|1
|0.09
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.09
|Рикка Федерико
|1
|0.09
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.09
|Шломо Раз
|1
|0.09
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.09
|Joel Schingtienne
|1
|0.09
|Мисао Кенто
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|7 (1)
|0.64
|Jarne Steuckers
|1
|0.09
|Mathias Delorge
|1
|0.09
|Ито Рётаро
|1
|0.09
|Хасиока Даики
|1
|0.09
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
3
3
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сент-Трейден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
18%
2
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
1
9%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
22%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
36%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
3
16%
6
33%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
38
29
110
110
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5