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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Астерас
0:1
Перерыв
АЕК
0'
6' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
11' Желтая карточка
Dino Grozdanic
16' Желтая карточка
Мунафо Хуан
45' Желтая карточка
Костаньо Хосе
45' Желтая карточка
Манталос Петрос
45' Желтая карточка
Рота Лазарос
0:1
45' Гол
Элиассон Никлас

Ход матча

6'
Juan Bautista Miritello
 
11'
Dino Grozdanic
 
16'
Мунафо Хуан
 
45'
Костаньо Хосе
 
45'
 
Манталос Петрос
45'
 
Рота Лазарос
45'
0:1
Элиассон Никлас
(Цубер Стивен)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
9.70
6.30
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4.70
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
Астерас
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
АЕК

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
100%
3 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

9.4%
59.4%
31.2%
3 победы 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.25
Juan Bautista Miritello 2 0.25
Калцас Никос 2 0.25
Рехис Франсеск 1 0.13
Альварес Федерико 1 0.13
Vasilios Mantzis 1 0.13
Dino Grozdanic 1 0.13
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.25
Амрабат Нордин 2 (2) 0.25
Гачинович Мийат 2 (1) 0.25
Элиассон Никлас 1 0.13
Вида Домагой 1 0.13
Йонссон Йенс 1 0.13
Понсе Эсекель 1 0.13
Пинеда Орбелин 1 0.13
Мукуди Ароль 1 0.13
Рота Лазарос 1 0.13
Шиманьски Дамиан 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 3 0
Жуканович Эрвин 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Альварес Федерико 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Калцас Никос 1 0
Кармона Давид 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 0 2
Гачинович Мийат 3 0
Манталос Петрос 1 1
Шиманьски Дамиан 2 0
Галанопулос Костас 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Калленс Александр 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

10
12
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
4
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1
Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0

Результаты матчей

Астерас
АЕК

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Астерас
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
АЕК
 1:0 8 5 2 1 13 - 8 17
3.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
ОФИ
 0:0 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 0:1 8 2 2 4 10 - 14 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 0:0 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 7 0 3 4 4 - 15 3
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 0:0 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 1:0 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 0:1 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 0:0 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Атромитос
 5 0 1 4 3 - 14 1
14.
Кифисия
 0:0 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • 11'
    Dino Grozdanic получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Juan Miritello получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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