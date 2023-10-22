Тур: 8. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
11' Желтая карточкаDino Grozdanic
16' Желтая карточкаМунафо Хуан
45' Желтая карточкаКостаньо Хосе
45' Желтая карточкаМанталос Петрос
45' Желтая карточкаРота Лазарос
0:1
45' ГолЭлиассон Никлас
48' Желтая карточкаКалленс Александр
52' Вторая желтая карточкаКостаньо Хосе
67' Желтая карточкаЙонссон Йенс
0:2
77' ГолМохаммади Милад
80' Желтая карточкаАлагбе Олуватобилоба
0:3
87' ГолЦубер Стивен
90' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
90'+3
Ход матча
11'
16'
45'
45'
45'
45'
0:1
52'
65'
67'
77'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
20
Калцас
Никос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Астерас
АЕК
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.1%
100%
3 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
32 матча
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
9.4%
59.4%
31.2%
3 победы 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.19
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.25
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.25
|Калцас Никос
|2
|0.25
|Рехис Франсеск
|1
|0.13
|Альварес Федерико
|1
|0.13
|Vasilios Mantzis
|1
|0.13
|Dino Grozdanic
|1
|0.13
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.38
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.25
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.25
|Элиассон Никлас
|1
|0.13
|Вида Домагой
|1
|0.13
|Йонссон Йенс
|1
|0.13
|Понсе Эсекель
|1
|0.13
|Пинеда Орбелин
|1
|0.13
|Мохаммади Милад
|1
|0.13
|Мукуди Ароль
|1
|0.13
|Рота Лазарос
|1
|0.13
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Мунафо Хуан
|3
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Гачинович Мийат
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Шиманьски Дамиан
|2
|0
|Галанопулос Костас
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Астерас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АЕК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
10
15
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
7
47%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
4
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1
Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0
Результаты матчей
Астерас
АЕК
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Астерас
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
53
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|9
|1
|4
|4
|9 - 20
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|13.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1