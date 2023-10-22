  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Астерас
0:3
Конец матча
АЕК
0'
11' Желтая карточка
Dino Grozdanic
16' Желтая карточка
Мунафо Хуан
45' Желтая карточка
Костаньо Хосе
45' Желтая карточка
Манталос Петрос
45' Желтая карточка
Рота Лазарос
0:1
45' Гол
Элиассон Никлас
48' Желтая карточка
Калленс Александр
52' Вторая желтая карточка
Костаньо Хосе
67' Желтая карточка
Йонссон Йенс
0:2
77' Гол
Мохаммади Милад
80' Желтая карточка
Алагбе Олуватобилоба
0:3
87' Гол
Цубер Стивен
90' Желтая карточка
Элиассон Никлас
90'+3
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
Астерас
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
АЕК

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
100%
3 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

32 матча

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

9.4%
59.4%
31.2%
3 победы 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.9%
34.4%
43.7%
7 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.25
Juan Bautista Miritello 2 0.25
Калцас Никос 2 0.25
Рехис Франсеск 1 0.13
Альварес Федерико 1 0.13
Vasilios Mantzis 1 0.13
Dino Grozdanic 1 0.13
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.38
Амрабат Нордин 2 (2) 0.25
Гачинович Мийат 2 (1) 0.25
Элиассон Никлас 1 0.13
Вида Домагой 1 0.13
Йонссон Йенс 1 0.13
Понсе Эсекель 1 0.13
Пинеда Орбелин 1 0.13
Мохаммади Милад 1 0.13
Мукуди Ароль 1 0.13
Рота Лазарос 1 0.13
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 2 1
Мунафо Хуан 3 0
Жуканович Эрвин 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Альварес Федерико 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Калцас Никос 1 0
Кармона Давид 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 0 2
Гачинович Мийат 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Калленс Александр 2 0
Шиманьски Дамиан 2 0
Галанопулос Костас 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
Астерас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АЕК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
3
60%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

10
15
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
7
47%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
4
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2
Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1
Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0

Результаты матчей

Астерас
АЕК

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Астерас
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
3.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
ПАОК
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 9 1 4 4 9 - 20 7
12.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
13.
Атромитос
 0:0 8 0 4 4 4 - 15 4
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Атромитос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Атромитос
 0:0 6 0 2 4 3 - 14 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
13.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Цубер Стивен сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Элиассон Никлас бьет в цель!
    Где смотреть матч Астерас 0:3 АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     