  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:1
Первый тайм: 24'
Ченнаин
0'
0:1
7' Гол
Connor Shields

Ход матча

7'
0:1
Connor Shields
(Ankit Mukherjee)
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Ченнаин
3.45
Реклама, fon.bet
3.87
Реклама, olimp.bet
4.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Сингх
Гурмит
2
Аланис
Освальдо
4
Сингх
Чингленсана
5
Vignesh
Dakshinamurthy
27
Пуджари
Никхил
14
Sahil
Tavora
7
Пеннанен
Петтери
8
João
Victor
I
10
Ясир
Мохаммад
12
Aaren
D'Silva
28
Joseph
Knowles
24
Debjit
Majumder
27
Aakash
Sangwan
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
50
Кривелларо
Рафаэл
30
Ayush
Adhikari
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
11
Rahim
Ali
10
Connor
Shields
Хайдарабад
Ченнаин

История личных встреч

Хайдарабад
Ченнаин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
51

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.33
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 1 0.25
Connor Shields 1 0.25
Ankit Mukherjee 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nim Dorjee Tamang 1 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоудхари Фарух 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Bikash Yumnam 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0
Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3
Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1

Результаты матчей

Хайдарабад
Ченнаин

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Гоа
 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Керала Бластерс
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Джамшедпур
 4 1 2 1 1 - 1 5
7.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Ченнаин
 1:0 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Пунджаб
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хайдарабад
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Джамшедпур
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ченнаин
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гоа
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченнаин
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Пунджаб
 3 0 1 2 1 - 4 1
8.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Хайдарабад
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Керала Бластерс Луна Адриан 2 (1)
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Мумбаи Сити Эль-Хайяти Абденассер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Ankit Mukherjee сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Connor Shields бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Ченнаин
3.45
Реклама, fon.bet
3.87
Реклама, olimp.bet
4.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайдарабад 0:1 Ченнаин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хайдарабад
Ченнаин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 