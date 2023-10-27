Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолМаурисио Диего
21' Желтая карточкаHuidrom Singh
0:1
22' Не забитый пенальтиМаурисио Диего
45' Желтая карточкаAniket Jadhav
45' Желтая карточкаDanish Farooq Bhat
63' Желтая карточкаМаурисио Диего
1:1
66' ГолДиамантакос Димитрис
67' Желтая карточкаСингх Амриндер
68' Желтая карточкаAhmed Jahouh
2:1
84' ГолЛуна Адриан
90' Желтая карточкаPranjal Bhumij
90' Желтая карточкаЛуна Адриан
90'+8
Ход матча
15'
0:1
21'
22'
0:1
45'
63'
66'
67'
68'
84'
2:1
90'
90'
20
Котал
Притам
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианНападающий
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пандита ИшанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годдард СиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Керала Бластерс
Дели Динамос
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
0.9
1.7
Среднее время на гол
100
52
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|3
|0.6
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.4
|Диамантакос Димитрис
|1
|0.2
|Дайсуке Сакай
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|2
|0.5
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.5
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.5
|Кришна Рой
|1 (1)
|0.25
|Amey Ranwade
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|3
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Дринчич Милош
|0
|1
|Prabir Das
|1
|0
|Rahul Kannoly Praveen
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Danish Farooq Bhat
|1
|0
|Huidrom Singh
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Маурисио Диего
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Pranjal Bhumij
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Керала Бластерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2
Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Керала Бластерс
Дели Динамос
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1