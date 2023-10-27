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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Керала Бластерс
2:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
0:1
15' Гол
Маурисио Диего
21' Желтая карточка
Huidrom Singh
0:1
22' Не забитый пенальти
Маурисио Диего
45' Желтая карточка
Aniket Jadhav
45' Желтая карточка
Danish Farooq Bhat
63' Желтая карточка
Маурисио Диего
1:1
66' Гол
Диамантакос Димитрис
67' Желтая карточка
Сингх Амриндер
68' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
2:1
84' Гол
Луна Адриан
90' Желтая карточка
Pranjal Bhumij
90' Желтая карточка
Луна Адриан
90'+8
31
Sachin
Suresh
3
Sandeep
Singh
20
Котал
Притам
4
Хормипам
Руива
50
Huidrom
Singh
7
Rahul
Kannoly
Praveen
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
21
Дайсуке
Сакай
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
3
Гахлот
Нарендер
18
Jerry
Lalrinzuala
99
Aniket
Jadhav
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
19
Isak
Vanlalruatfela
11
Годдард
Си
9
Маурисио
Диего
Керала Бластерс
Дели Динамос

История личных встреч

Керала Бластерс
Дели Динамос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
2:4
СИ
4:4
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
0:0

Голы

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

0.9
1.7

Среднее время на гол

100
52

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 3 0.6
Danish Farooq Bhat 2 0.4
Диамантакос Димитрис 1 0.2
Дайсуке Сакай 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 2 0.5
Mourtada Sergine Fall 2 0.5
Jerry Mawihmingthanga 2 0.5
Кришна Рой 1 (1) 0.25
Amey Ranwade 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 3 0
Сингх Джаксон 2 0
Дринчич Милош 0 1
Prabir Das 1 0
Rahul Kannoly Praveen 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Danish Farooq Bhat 1 0
Huidrom Singh 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 2 0
Дельгадо Карлос 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Pranjal Bhumij 1 0
Amey Ranwade 1 0
Aniket Jadhav 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Керала Бластерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Керала Бластерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2
Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Керала Бластерс
Дели Динамос

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Джамшедпур
 5 1 2 2 2 - 3 5
7.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Ченнаин
 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Пунджаб
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хайдарабад
 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Джамшедпур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Мумбаи Сити
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
7.
Пунджаб
 3 0 1 2 1 - 4 1
8.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Danish Farooq Bhat получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Aniket Jadhav получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Маурисио Диего пробил пенальти, но не смог забить!
    • 21'
      Huidrom Singh получил желтую карточку от судьи
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