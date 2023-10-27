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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Касымпаша
3:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
32' Гол
Фалл Мамаду
32' Желтая карточка
Дахени Демиако
35' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
53' Желтая карточка
Djakaridja Junior Traore
2:0
56' Гол
Кара Айтач
67' Желтая карточка
Гомис Ирон
3:0
72' Гол
Нгой Жульен
3:1
76' Гол
Гюльтекин Эмир
90'+6

Ход матча

32'
Фалл Мамаду
(Гомис Ирон)
1:0
32'
 
Дахени Демиако
35'
Чифтпынар Садик
 
53'
 
Djakaridja Junior Traore
56'
Кара Айтач
(Гомис Ирон)
2:0
62'
 
Мамаду Менди
Ндао Алассан
62'
 
Гюльтекин Эмир
Djakaridja Junior Traore
62'
 
Яшар Али
Коли Расин
67'
Гомис Ирон
 
69'
Бен Уаннес Мортада
Хайрадинович Харис
 
69'
Озчан Ясин
Аксу Тунджер
 
72'
Нгой Жульен
3:0
73'
 
Самбисса Давид
Дахени Демиако
76'
3:1
Гюльтекин Эмир
(Самбисса Давид)
77'
 
Имбула Ганелли
Лосаж Флорьян
83'
Саддики Дрейс
Фалл Мамаду
 
90'
Дилли Селим
Гомис Ирон
 
90'
Четинкая Эрдем
Кара Айтач
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 11 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
3
Аксу
Тунджер
6
Гюл
Гёкхан
97
Гомис
Ирон
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
9
Нгой
Жульен
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
13
Коли
Расин
24
Сарикайя
Муаммер
10
Рроца
Эдуарт
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
88
Djakaridja
Junior
Traore
Касымпаша
4-1-4-1
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Истанбулспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
ТМК
0:1
ТМС
1:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
КТ
1:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 7 (1) 0.7
Фалл Мамаду 3 0.3
Винк Клаудио 2 0.2
Бен Уаннес Мортада 2 0.2
Гомис Ирон 1 0.1
Нгой Жульен 1 0.1
Хайрадинович Харис 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.22
Гюльтекин Эмир 2 0.22
Этеми Вален 1 0.11
Djakaridja Junior Traore 1 0.11
Самбисса Давид 0 0
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Хайрадинович Харис 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Гомис Ирон 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахени Демиако 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Djakaridja Junior Traore 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Истанбулспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
3
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Истанбулспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0

Результаты матчей

Касымпаша
Истанбулспор

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
1
8
4
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
2.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
3.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
4.
Адана Демирспор
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
2.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Гомис Ирон сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Кара Айтач бьет в цель!
    • 53'
      Djakaridja Junior Traore получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Чифтпынар Садик получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Дахени Демиако получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Гомис Ирон сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Фалл Мамаду бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Касымпаша 3:1 Истанбулспор онлайн

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