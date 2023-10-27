Тур: 10. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
3:1
Конец матча
0'
1:0
32' ГолФалл Мамаду
32' Желтая карточкаДахени Демиако
35' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
53' Желтая карточкаDjakaridja Junior Traore
2:0
56' ГолКара Айтач
67' Желтая карточкаГомис Ирон
3:0
72' ГолНгой Жульен
3:1
76' ГолГюльтекин Эмир
90'+6
Ход матча
32'
1:0
32'
35'
56'
2:0
62'
67'
72'
3:0
76'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
11 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
97
Гомис
Ирон
35
Кара
Айтач
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
10
Рроца
Эдуарт
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Sinan Alkas
-
19 Sarp Yavrucu
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ozcan Sahan
-
Главный тренер: Hakan Yakin
История личных встреч
Касымпаша
Истанбулспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|7 (1)
|0.7
|Фалл Мамаду
|3
|0.3
|Винк Клаудио
|2
|0.2
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.2
|Гомис Ирон
|1
|0.1
|Нгой Жульен
|1
|0.1
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.22
|Гюльтекин Эмир
|2
|0.22
|Этеми Вален
|1
|0.11
|Djakaridja Junior Traore
|1
|0.11
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахени Демиако
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Яшар Али
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Есиль Мехмет
|2
|0
|Рроца Эдуарт
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Djakaridja Junior Traore
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Истанбулспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
3
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Истанбулспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
17%
1
7%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0
Результаты матчей
Касымпаша
Истанбулспор
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
55
18
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4