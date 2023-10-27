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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 8604 Главный судья: Кехлет Якоб
Мидтьюлланн
2:1
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
10' Гол
Dario Osorio
22' Желтая карточка
Сигурдссон Гильфи
1:1
23' Гол
Гудьонсен Андри
2:1
47' Гол
Габриэль Адам
90' Красная карточка
Винтер Каспер
90' Желтая карточка
Freyr Alexandersson
90'+7

Ход матча

10'
Dario Osorio
(Габриэль Адам)
1:0
22'
 
Сигурдссон Гильфи
23'
1:1
Гудьонсен Андри
(Гюткьяер Фредерик)
47'
Габриэль Адам
2:1
62'
Симсир Араль
Dario Osorio
 
62'
Брюнхильдсен Ола
Франкулино
 
63'
 
Tobias Storm
William Kumado
63'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
77'
Далсгор Хенрик
Габриэль Адам
 
77'
 
Амон Джонатан
Сигурдссон Гильфи
77'
 
Чуквуани Точи
Магнуссон Сайвар-Атли
90'
Гигович Армин
Рёмер Андре
 
90'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
90'
 
Винтер Каспер
90'
 
Freyr Alexandersson

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 8 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 457 Количество передач 363
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
50
Фрайсль
Мартин
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
2
Рёмер
Андре
8
Олссон
Кристоффер
24
Серенсен
Оливер
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
18
Сигурдссон
Гильфи
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
Мидтьюлланн
4-4-2
Люнгбю
3-4-1-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
Люнгбю

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.45

Среднее время на гол

63
61

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.38
Серенсен Оливер 3 0.23
Франкулино 3 0.23
Симсир Араль 2 0.15
Брюнхильдсен Ола 2 0.15
Dario Osorio 2 0.15
Габриэль Адам 1 0.08
Шарлес 1 0.08
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.38
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.15
Финнбогасон Альфред 2 0.15
Чуквуани Точи 2 0.15
Грегор Паскаль 1 0.08
Финнссон Кольбейн 1 0.08
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 2 1
Муньеса Марк 3 0
Сигурдссон Гильфи 2 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Мидтьюлланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
6
Мидтьюлланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Люнгбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
35%
3
21%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
38%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2
Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Люнгбю

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 12 8 2 2 24 - 15 26
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 12 3 3 6 11 - 19 12
10.
Оденсе
 12 3 2 7 17 - 20 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 12 0 3 9 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Копенгаген
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
Копенгаген Бардгджи Руни 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
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