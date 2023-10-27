Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Dario Osorio нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

40' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Олссон Кристоффер из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Муньеса Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

36' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Серенсен Оливер из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

30' Серенсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Оооо... вот это был удар! Ингасон Сверрир должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Габриэль Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

26' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Команда Люнгбю сравняла счет! Игра продолжается!

23' Г О О О О Л - Гудьонсен Андри забивает с правой ноги!

23' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сигурдссон Гильфи получил желтую карточку от судьи

21' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гуэ-Сон Чо пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

15' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

14' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Dario Osorio забивает с левой ноги!

10' Габриэль Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Габриэль Адам из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Оооо... вот это был удар! Гудьонсен Андри должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Гудьонсен Андри . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Dario Osorio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Люнгбю начинает с центра поля