Тур: 13. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 8604 Главный судья: Кехлет Якоб
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолDario Osorio
22' Желтая карточкаСигурдссон Гильфи
1:1
23' ГолГудьонсен Андри
2:1
47' ГолГабриэль Адам
90' Красная карточкаВинтер Каспер
90' Желтая карточкаFreyr Alexandersson
90'+7
Ход матча
10'
1:0
23'
47'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
8 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
457 Количество передач 363
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
17
Франкулино
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Dario OsorioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ФранкулиноНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Johan Meyer
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Мидтьюлланн
Люнгбю
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.45
Среднее время на гол
63
61
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.38
|Серенсен Оливер
|3
|0.23
|Франкулино
|3
|0.23
|Симсир Араль
|2
|0.15
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.15
|Dario Osorio
|2
|0.15
|Габриэль Адам
|1
|0.08
|Шарлес
|1
|0.08
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|5
|0.38
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.15
|Чуквуани Точи
|2
|0.15
|Грегор Паскаль
|1
|0.08
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.08
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|2
|1
|Муньеса Марк
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Мидтьюлланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
8
6
Мидтьюлланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Люнгбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
35%
3
21%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
38%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2
Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Люнгбю
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
85
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4