Тур: 12. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Конец матча
Ход матча
82'
1:0
90'
1:1
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
47
Мбуп
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 KlausЗащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
РВДМ 47
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|8 (2)
|0.67
|Хасиока Даики
|2
|0.17
|Jarne Steuckers
|1
|0.08
|Mathias Delorge
|1
|0.08
|Ито Рётаро
|1
|0.08
|Анану Фредерик
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.5
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.25
|Да Сильва Флоран
|2
|0.17
|Двомо Пьер
|1
|0.08
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.08
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Ilay Camara
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
5
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
РВДМ 47
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
5
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
5
42%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
1
5%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1
Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
РВДМ 47
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
39
111
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|6
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5