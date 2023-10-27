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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
82' Пенальти
Койта Абубакари
1:1
90' Гол
Гейе Махтар
2:1
90' Гол
Хасиока Даики
90'+10
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
44
Сиссако
Мусса
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
69
Да
Сильва
Флоран
77
Рен-Аделед
Жефф
47
Мбуп
Пате
9
Гейе
Махтар
Сент-Трейден
3-4-2-1
РВДМ 47
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
РВДМ 47

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 8 (2) 0.67
Хасиока Даики 2 0.17
Jarne Steuckers 1 0.08
Mathias Delorge 1 0.08
Ито Рётаро 1 0.08
Анану Фредерик 0 0
Бока Эрик 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.5
Бирон Микаэль 3 (1) 0.25
Да Сильва Флоран 2 0.17
Двомо Пьер 1 0.08
Luis Geovanny Segovia 1 0.08
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0
Ilay Camara 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Годо Бруно 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хасиока Даики 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Двомо Пьер 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Ilay Camara 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
5
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
РВДМ 47
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
5
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
2
25%
5
42%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
6
32%
1
5%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
5
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1
Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
РВДМ 47

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 11 6 3 2 18 - 13 21
3.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
4.
Серкль Брюгге
 11 6 0 5 14 - 11 18
5.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
6.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
7.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
11.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
12.
АХ Лёвен
 11 3 3 5 18 - 19 12
13.
Мехелен
 11 3 2 6 11 - 16 11
14.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
5.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
14.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
15.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
7.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
13.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
РВДМ 47 Гейе Махтар 6
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
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