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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Дженоа
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
35' Гол
Гудмундссон Альберт
37' Желтая карточка
Маджоре Джулио
37' Желтая карточка
Малиновский Руслан
39' Желтая карточка
Брадарич Домагой
42' Желтая карточка
Бани Маттиа
70' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
71' Желтая карточка
Де Винтер Кони
86' Желтая карточка
Иквуемеси Чуквубуикем
90'+7

Ход матча

35'
Гудмундссон Альберт
(Малиновский Руслан)
1:0
37'
 
Маджоре Джулио
37'
Малиновский Руслан
 
39'
 
Брадарич Домагой
42'
Бани Маттиа
 
46'
 
Самбья Саломон
Брадарич Домагой
46'
 
Бохинен Эмиль
Кандрева Антонио
46'
Экубан Калеб
Ретеги Матео
 
54'
Де Винтер Кони
Бани Маттиа
 
59'
Кутлу Беркан
Малиновский Руслан
 
59'
Стротман Кевин
Бадель Милан
 
64'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
Ловато Маттео
64'
 
Ленговски Матеуш
Маджоре Джулио
70'
 
Дьомбер Норберт
71'
Де Винтер Кони
 
77'
 
Чауна Лум
Кабрал Жоване
86'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
90'
Фольякко Алессандро
Сабелли Стефано
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 415 Количество передач 394
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Дженоа 91.2% (114)
X 8% (10)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мартинес
Хосеп
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
3
Аарон
Мартин
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
18
Кулибали
Лассана
87
Кандрева
Антонио
21
Кабрал
Жоване
10
Диа
Булайе
Дженоа
3-5-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Салернитана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 4 0.4
Ретеги Матео 3 0.3
Торсби Мортен 1 0.1
Бани Маттиа 1 0.1
Бираски Давиде 1 0.1
Мессиас Жуниор 1 0.1
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Малиновский Руслан 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Дрэгушин Раду 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 (1) 0.3
Кандрева Антонио 2 0.2
Кабрал Жоване 1 0.1
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Иквуемеси Чуквубуикем 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Малиновский Руслан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Джилардино Альберто 2 0
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

4
4
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Салернитана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
5
45%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1

Результаты матчей

Дженоа
Салернитана

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
14.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
15.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
14.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Дженоа 91.2% (114)
    X 8% (10)
    Салернитана 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Дженоа
    91.2% (114)
    Ничья
    8% (10)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    36% (45)
    1:0 Дженоа
    29.6% (37)
    2:0 Дженоа
    15.2% (19)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Дженоа
    3.2% (4)
    3:0 Дженоа
    1.6% (2)
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