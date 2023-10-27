Тур: 10. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Масса Давиде
1:0
Конец матча
0'
1:0
35' ГолГудмундссон Альберт
37' Желтая карточкаМаджоре Джулио
37' Желтая карточкаМалиновский Руслан
39' Желтая карточкаБрадарич Домагой
42' Желтая карточкаБани Маттиа
70' Желтая карточкаДьомбер Норберт
71' Желтая карточкаДе Винтер Кони
86' Желтая карточкаИквуемеси Чуквубуикем
90'+7
Ход матча
35'
37'
39'
42'
70'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
415 Количество передач 394
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
10
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
40 Seydou Fini
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Салернитана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|4
|0.4
|Ретеги Матео
|3
|0.3
|Торсби Мортен
|1
|0.1
|Бани Маттиа
|1
|0.1
|Бираски Давиде
|1
|0.1
|Мессиас Жуниор
|1
|0.1
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
|Дрэгушин Раду
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3 (1)
|0.3
|Кандрева Антонио
|2
|0.2
|Кабрал Жоване
|1
|0.1
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Маджоре Джулио
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
4
4
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Салернитана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
5
45%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1
Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0
Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1
Результаты матчей
Дженоа
Салернитана
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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- — Вылет в Серию B
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|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Салернитана
Исход игры
Дженоа
91.2% (114)
Ничья
8% (10)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
36% (45)
1:0 Дженоа
29.6% (37)
2:0 Дженоа
15.2% (19)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:1 Дженоа
3.2% (4)
3:0 Дженоа
1.6% (2)
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