Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Ленговски Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Дженоа

88' Аарон Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

85' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Маццокки Паскуале и попал в каркас ворот!

85' Самбья Саломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Самбья Саломон из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Салернитана

83' Аарон Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Гудмундссон Альберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

80' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

77' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Дженоа

75' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Кабрал Жоване выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Салернитана

71' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Дьомбер Норберт получает желтую карточку за игру рукой

69' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

66' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Дженоа

66' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Матч возобновлен

64' Ловато Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

61' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

61' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

60' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Самбья Саломон бьет со штрафного в створ, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

55' Самбья Саломон из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Экубан Калеб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Дженоа

49' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.