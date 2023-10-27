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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires Costa
Арока
0:1
Второй тайм: 89'
Морейренсе
0'
37' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
0:1
39' Гол
Марсело Феррейра
46' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
56' Undefined phrase: football_event_
Кодисанг Кобамело
76' Желтая карточка
Антониссе Джереми

Ход матча

37'
Трецца Альфонсо
 
39'
0:1
Марсело Феррейра
(Кодисанг Кобамело)
46'
Куасси Эбуэ
 
56'
 
Кодисанг Кобамело
58'
Джейсон
Симау Давид
 
58'
Сантуш Педру
Гонсалес Кристо
 
68'
Витиньо Виктор
Трецца Альфонсо
 
69'
 
Фримпонг Годфрид
Амадор Педру
69'
 
Антониссе Джереми
Кодисанг Кобамело
76'
 
Антониссе Джереми
82'
 
Алан Осорио
Де Соуза Силва Мадсон
82'
 
Апарисио Педро
Wallisson
87'
Лаваль Юсуф
Силла Морлей
 
87'
Пуче Мигель
Эшгаю Тьягу
 
Прогнозы 120
Арока 43.3% (52)
X 40% (48)
Морейренсе 16.7% (20)
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Арока
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Арруабаррена
Игнасио
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Эшгаю
Тьягу
64
Фернандес
Рафаэль
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
9
Трецца
Альфонсо
19
Мухика
Рафаэль
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
9
Луис
Андре
V
Арока
4-1-4-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Морейренсе

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КЛ
2:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:2
ГЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
64

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.33
Мухика Рафаэль 3 0.33
Силла Морлей 1 0.11
Сантуш Педру 1 0.11
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.33
Алан Осорио 2 0.22
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.22
Луис Андре V 2 0.22
Сильва Фабиано 1 0.11
Марсело Феррейра 1 0.11
Фримпонг Годфрид 1 0.11
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 2 1
Сантуш Педру 3 0
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Симау Давид 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Луис Андре V 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Антониссе Джереми 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Арока
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
3
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
4
44%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2
Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4

Результаты матчей

Арока
Морейренсе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арока
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 1:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Арока
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Кодисанг Кобамело сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Г О О О О О О Л - Марсело Феррейра из команды Морейренсе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 37'
      Трецца Альфонсо получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Арока 43.3% (52)
    X 40% (48)
    Морейренсе 16.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арока
    Ничья
    Морейренсе
    44.00
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    6.00
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    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:1 Морейренсе

    Исход игры
    Арока
    43.3% (52)
    Ничья
    40% (48)
    Морейренсе
    16.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (43)
    1:0 Арока
    25% (30)
    2:1 Арока
    12.5% (15)
    1:2 Морейренсе
    10% (12)
    0:1 Морейренсе
    5.8% (7)
    2:0 Арока
    5% (6)
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    Арока
    Морейренсе
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