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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires Costa
Арока
0:1
Конец матча
Морейренсе
0'
37' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
0:1
39' Гол
Марсело Феррейра
46' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
56' Undefined phrase: football_event_
Кодисанг Кобамело
76' Желтая карточка
Антониссе Джереми
89' Вторая желтая карточка
Антониссе Джереми
90'+8
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
64
Фернандес
Рафаэль
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
5
Симау
Давид
9
Трецца
Альфонсо
19
Мухика
Рафаэль
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
9
Луис
Андре
V
Арока
4-1-4-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Морейренсе

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КЛ
2:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:2
ГЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
64

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.33
Мухика Рафаэль 3 0.33
Силла Морлей 1 0.11
Сантуш Педру 1 0.11
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.33
Алан Осорио 2 0.22
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.22
Луис Андре V 2 0.22
Сильва Фабиано 1 0.11
Марсело Феррейра 1 0.11
Фримпонг Годфрид 1 0.11
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 2 1
Сантуш Педру 3 0
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Симау Давид 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Луис Андре V 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Де Соуза Силва Мадсон 1 0
Апарисио Педро 1 0
Алан Осорио 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0

Результаты матчей

Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Арока
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
3
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Морейренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2
Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4

Результаты матчей

Арока
Морейренсе

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арока
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 5 1 2 12 - 10 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
10.
Каса Пия
 Заявка 8 2 3 3 7 - 7 9
11.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 2 4 9 - 18 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 8 2 1 5 12 - 21 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 14 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18.
Портимоненсе
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Каса Пия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 4 0 0 4 9 - 14 0
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Риу Аве Панталон Ренато 5
Боавишта Перес Себастьян 1 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Кодисанг Кобамело сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О О О Л - Марсело Феррейра из команды Морейренсе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 37'
      Трецца Альфонсо получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Арока 43.3% (52)
    X 40% (48)
    Морейренсе 16.7% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:1 Морейренсе

    Исход игры
    Арока
    43.3% (52)
    Ничья
    40% (48)
    Морейренсе
    16.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (43)
    1:0 Арока
    25% (30)
    2:1 Арока
    12.5% (15)
    1:2 Морейренсе
    10% (12)
    0:1 Морейренсе
    5.8% (7)
    2:0 Арока
    5% (6)
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