Тур: 9. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Bruno Pires Costa
0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
0:1
39' ГолМарсело Феррейра
46' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
56' Undefined phrase: football_event_Кодисанг Кобамело
76' Желтая карточкаАнтониссе Джереми
89' Вторая желтая карточкаАнтониссе Джереми
90'+8
Ход матча
37'
39'
46'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
44 Галович НиноЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Морейренсе
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.63
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
64
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.33
|Мухика Рафаэль
|3
|0.33
|Силла Морлей
|1
|0.11
|Сантуш Педру
|1
|0.11
|Симау Давид
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камачу Жоау
|3
|0.33
|Алан Осорио
|2
|0.22
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.22
|Луис Андре V
|2
|0.22
|Сильва Фабиано
|1
|0.11
|Марсело Феррейра
|1
|0.11
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.11
|Франко Гонсало
|0
|0
|Кодисанг Кобамело
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Сантуш Педру
|3
|0
|Силла Морлей
|3
|0
|Трецца Альфонсо
|3
|0
|Симау Давид
|1
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Франко Гонсало
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Луис Андре V
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Алан Осорио
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
|Wallisson
|1
|0
Результаты матчей
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Арока
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
3
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Морейренсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2
Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4
Результаты матчей
Арока
Морейренсе
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арока
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
36
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 21
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|14 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|9 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:1 Морейренсе
Исход игры
Арока
43.3% (52)
Ничья
40% (48)
Морейренсе
16.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (43)
1:0 Арока
25% (30)
2:1 Арока
12.5% (15)
1:2 Морейренсе
10% (12)
0:1 Морейренсе
5.8% (7)
2:0 Арока
5% (6)
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