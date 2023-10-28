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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
1:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
7' Красная карточка
Лаченпа Пхурба
28' Желтая карточка
Vignesh Dakshinamurthy
38' Желтая карточка
Стюарт Грэг
54' Желтая карточка
Ясир Мохаммад
62' Желтая карточка
Сингх Мехтаб
1:0
76' Гол в свои ворота
Manoj Mohammed
80' Желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
1:1
90' Гол в свои ворота
Тири
90'+11
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
31
Мишра
Акаш
23
Эль-Хайяти
Абденассер
45
Лаленгмавия
24
Стюарт
Грэг
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Перейра
Диас
Хорхе
6
Сингх
Пратап
Викрам
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
2
Аланис
Освальдо
5
Vignesh
Dakshinamurthy
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
10
Ясир
Мохаммад
7
Пеннанен
Петтери
28
Joseph
Knowles
12
Aaren
D'Silva
Мумбаи Сити
Хайдарабад

История личных встреч

Мумбаи Сити
Хайдарабад

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
3:3
СИ
2:1
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
0:2
СИ
1:1
СИ
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Диас Хорхе 4 1
Гриффитс Ростин 1 0.25
Лаленгмавия 1 0.25
Стюарт Грэг 0 0
Чхангте Лаллианзуала 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Сингх Пратап Викрам 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.25

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 2 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Стюарт Грэг 2 0
Лаченпа Пхурба 0 1
Лаленгмавия 1 0
Мишра Акаш 1 0
Сингх Мехтаб 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Мумбаи Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Мумбаи Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Навбахор - Мумбаи Сити 3:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нассаджи Мазандаран 0:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Гоа 4:1
Хайдарабад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0
Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Хайдарабад

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Джамшедпур
 5 1 2 2 2 - 3 5
7.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бенгалуру
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Ченнаин
 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Пунджаб
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Джамшедпур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пунджаб
 3 0 1 2 1 - 4 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Стюарт Грэг получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Vignesh Dakshinamurthy получил желтую карточку от судьи
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